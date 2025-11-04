Νεκρός ένας 23χρονος στη Χαλκίδα σε επεισόδιο για οπαδικές διαφορές - Συνελήφθησαν 6 άτομα

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 23χρονος και να τραυματιστούν ακόμα δύο νεαροί.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στην οδό Ληλαντίων όπου δυο παρέες των τεσσάρων ατόμων η καθεμία, συνεπλάκησαν μεταξύ τους για οπαδικές διαφορές. Κατά την διάρκεια της συμπλοκής ο 23χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από χτύπημα με μαχαίρι.

Στη συνέχεια ο 23χρονος μεταφέρθηκε με ιδία μέσα από αγνώστους στο τοπικό νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά έξι άτομα ενώ το έβδομο άτομο, που συμμετείχε στο επεισόδιο, δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί.

Δύο από τους συλληφθέντες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, καθώς τραυματίστηκαν στη συμπλοκή. Από τις ίδιες πηγές σημειώνεται πως ανάμεσα στους υπόλοιπους συλληφθέντες είναι και ένας 19χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται και στη δολοφονική επίθεση που είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2023 εναντίον του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, έξω από το κλειστό γήπεδο του βόλεϊ στου Ρέντη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.