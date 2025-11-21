Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Κέρκυρα: Καταστροφές και προβλήματα από την κακοκαιρία στο νησί (Βίντεο)

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία των τελευταίων ωρών σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Κέρκυρα να πλήττεται από την ισχυρή βροχόπτωση που προκάλεσε ζημιές στο βόρειο τμήμα του νησιού.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, πολλές περιοχές να είναι απροσπέλαστες ενώ, όπως έγινε γνωστό, χρειάστηκε να γίνει και ένας απεγκλωβισμός ενός ζευγαριού με μωρό. Ισχυρή καταιγίδα «χτύπησε» Πάργα, Άρτα, Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα, ενώ και η ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς και της Ηπείρου μετρούν τις ζημιές από το σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε την Πέμπτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21/11) προς το Σάββατο (22/11).

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και της μεγάλης ποσότητας νερού στους Καρουσάδες μια ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σταυθμευμένα αυτοκίνητα αυτοκίνητα και σε σπίτια που ευτυχώς όμως ήταν ακατοίκητα.

Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και έχουν γεμίσει με λάσπη κάνοντας το χωριό να είναι προσωρινό μη προσβάσιμο. Τα σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα που έχουν προκληθεί στην Κέρκυρα αποτυπώνονται στις εικόνες του Forecast Weather Greece, που δείχνει ένα ρέμα πλάι σε κατοικημένη περιοχή να έχει φουσκώσει.

Στα βορειοδυτικά προβλέπονται βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές σύμφωνα με το μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Θα βρέξει και σε άλλες περιοχές στα δυτικά και τα βόρεια. Και το Σάββατο στα δυτικά θα συνεχιστούν οι βροχές με μικρότερη όμως ένταση, σταδιακά τα φαινόμενα από το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Την Κυριακή η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα επιστρέψει μετά από 10 ημέρες περίπου στα κανονικά επίπεδα. Με λίγες βροχές και δυτικούς ανέμους. Από Τρίτη όμως ξανά νοτιάδες αρκετές βροχές και πάλι στα δυτικά όμως και σε άλλες περιοχές και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει.