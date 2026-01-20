Τρίκαλα: Αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη, 42 χρόνια από τον θάνατό του

42 χρόνια από τον θάνατο του Βασίλη Τσιτσάνη, εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα στον τόπο καταγωγής του, τα Τρίκαλα.

O Στέλιος Καραγιώργος καλλιτεχνικός διευθυντής του Μουσείου Τσιτσάνη, μιλά για ένα ετήσιο διήμερο αφιέρωμα, το οποίο φέτος θυμάται την εποχή του ρεμπέτικου, που αναβιώνει με την μουσική βραδιά και με την προβολή ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στον καλλιτέχνη, με τίτλο: «Ρεμπέτικα, τα μπλουζ της Ελλάδας».

Φυσικά ο Τσιτσάνης δεν έχει κλειστεί στους τείχους του μουσείου. «Πως θα μπορούσε να είναι μουσειακό είδος ο Τσιτσάνης που παραμένει ακόμη ζωντανός με την μουσική του», λέει ο κ. Καραγιώργος. Όπως εξομολογείτο ο καλλιτέχνης το 1929 αντί να διαπρέψει στο βιολί διέπρεψε στο μπουζούκι.

Η μνήμη οφείλει αφιερώματα σε πολλούς σημαντικούς ανθρώπους, οι οποίοι άφησαν το αποτύπωμά τους σε ότι διαμόρφωσε την έκφραση της συναισθηματικής φύσεως των ανθρώπων.

Ωστόσο, σε αυτήν την χώρα σπάνια η σκέψη ξοδεύει λίγη φαιά ουσία για όσους μεγαλούργησαν και με τα επιτεύγματά τους καθόρισαν την πορεία του τόπου και του κόσμου. Αν μη τι άλλο η Ελλάδα σε σχέση με την εδαφική της έκταση και τον πληθυσμό της επί χιλιάδες χρόνια διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό εξεχουσών προσωπικοτήτων, οι οποίες διαμόρφωσαν τον παγκόσμιο πολιτισμό, σε σχέση με το σύνολο όλων των άλλων. Μπορεί ως κράτος να υφίσταται μόνο 200 χρόνια αλλά ως οικουμενική πραγματικότητα διανύει πολλές χιλιετίες και οι πολύτιμοι θησαυροί της παραγκωνίζονται ή αποσιωπούνται “εντέχνως”.

