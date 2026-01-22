Νεκροί από την κακοκαιρία στην Ελλάδα - Δύσκολη νύχτα στην Αττική

Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε την Τετάρτη αρκετές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα την Αττική, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στην 'Ανω Γλυφάδα.

Μεγάλα προβλήματα καταγράφηκαν από τις έντονες και ισχυρές βροχοπτώσεις, που σημειώθηκαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης, σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου και κυρίως σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη και Βουλιαγμένη.

Νεκρή εντοπίστηκε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μία γυναίκα, ηλικίας 56 ετών, όταν λίγο πριν τις 21.00 και ενώ ήταν πεζή, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου στην 'Ανω Γλυφάδα και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα. Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν τη γυναίκα και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της. Στην συνέχεια η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Μεγάλα προβλήματα σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου της Αττικής καθώς δρόμοι πλημμύρισαν με αποτέλεσμα οχήματα να ακινητοποιηθούν και οι οδηγοί να χρειαστούν τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Ωρωπό, Κορωπί, Νέα Μάκρη, στον δήμο Σαρωνικού. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί περισσότερες από 450 κλήσεις για την Αττική, κυρίως για αντλήσεις υδάτων, παροχές βοήθειας και κοπές δέντρων, αριθμός που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί. Επιπλέον, προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στην κυκλοφορία του Ηλεκτρικού και του Τραμ στις περιοχές του Μοσχάτου και της Καλλιθέας.

Πολλά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία στον Ωρωπό καθώς η δυνατή και συνεχόμενη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις στους Αγίους Αποστόλους με αποτέλεσμα να κλείσει εκείνο το σημείο, ενώ σε χείμαρρους μετατράπηκαν πολλοί κάθετοί οδοί.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται κοντά στις εκβολές του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας καλώντας τους να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν στο Δημαρχείο της Ραφήνας, λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, κατευθυνθείτε προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών». Μήνυμα για απομάκρυνση είχε σταλεί και σε κατοίκους της περιοχής Γκορυτσά Ασπροπύργου λόγω της υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννη.

Τραγωδία στο 'Αστρος Κυνουρίας: Λιμενικός 53 ετών χτυπήθηκε από ισχυρό κύμα και έχασε τη ζωή του

Επιπλέον, τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο 'Αστρος Κυνουρίας, όπου λιμενικός, 53 ετών, με τον βαθμό του σημαιοφόρου και υπηρετών στο Λιμενικό Τμήμα της περιοχής, έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, ο άτυχος λιμενικός βρισκόταν σε πεζή περιπολία στο λιμάνι της περιοχής μαζί με την διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος.

Κατά τη διάρκεια προσπάθειας πρόσδεσης σκαφών σε συγκεκριμένο σημείο του λιμένα, ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι.

'Αμεσα σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης. Ο 53χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου, παρά τις προσπάθειες των υγειονομικών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η διοικήτρια του Τμήματος είναι καλά στην υγεία της.

Θυελλώδεις άνεμοι στην Εύβοια, χιόνια και περιορισμοί στη Στερεά Ελλάδα

Δοκιμάστηκε ιδιαίτερα από την κακοκαιρία η Στερεά Ελλάδα, με την Εύβοια να βρίσκεται στο επίκεντρο των ισχυρών ανέμων και της θαλασσοταραχής, ενώ σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία οι χιονοπτώσεις και ο παγετός προκάλεσαν κυκλοφοριακές δυσκολίες και ενεργοποίησαν τους μηχανισμούς Πολιτικής Προστασίας.

Στην Εύβοια, το παραλιακό μέτωπο δέχθηκε μεγάλη πίεση από θυελλώδεις ανέμους και κύματα που ξεπερνούσαν τα 5 μέτρα. Στην παραλία της Κύμης, τα μανιασμένα κύματα απείλησαν να προκαλέσουν προβλήματα, με αποτέλεσμα η δημοτική αρχή να προχωρήσει σε απαγόρευση κυκλοφορίας στο παραλιακό τμήμα.

Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και στην Κάρυστο, όπου οι τοπικές αρχές απηύθυναν διαρκείς εκκλήσεις προς τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά σε διαδρομές του πρώην Δήμου Στυραίων, λόγω επικινδυνότητας από την καταιγίδα.

Στην Ερέτρια, στον οικισμό Αγίων Ασωμάτων, πλημμύρισε κατοικία χωρίς περαιτέρω συνέπειες, ενώ στη Δημοτική Κοινότητα Αμαρύνθου καταγράφηκε καθίζηση οδοστρώματος, σε σημείο όπου εκτελούνται εργασίες. Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε δύο οχήματα που έπεσαν στο άνοιγμα που δημιουργήθηκε.

Την ίδια ώρα, στη Φθιώτιδα και την Ευρυτανία η ύφεση των φαινομένων έδωσε τη δυνατότητα σε συνεργεία και μηχανήματα να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε μεγάλο μέρος του κεντρικού οδικού δικτύου, από Λαμία προς Καρπενήσι, Άμφισσα και Δομοκό.

Στο οδικό τμήμα Λαμίας-Δομοκού, μετά τις 22:00, έγινε άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας φορτηγών, καθώς το χιόνι απομακρύνθηκε. Ωστόσο, παραμένουν περιορισμοί για βαρέα οχήματα σε άλλα σημεία του δικτύου του Δήμου Δομοκού.

Σε ισχύ παραμένουν τα περιοριστικά μέτρα στον αυτοκινητόδρομο Ε65, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Καρπενησίου (14,5 χλμ.) έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Σοφάδων (72,346 χλμ.) και στα δύο ρεύματα. Η ακινητοποίηση φορτηγού αργά το απόγευμα προκάλεσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας ενώ χρειάστηκαν να επέμβουν μηχανηματα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Στη Φθιώτιδα συνεχίζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στο δρόμο Λαμίας-Καρπενησίου, πριν και μετά τη Ράχη Τυμφρηστού, από το 47ο έως το 65ο χιλιόμετρο.

Στο επαρχιακό δίκτυο του Δομοκού, αλλά και στα ορεινά χωριά του Δήμου Μακρακώμης και στην περιοχή Υπάτης, η κυκλοφορία γίνεται με αλυσίδες και αυξημένη προσοχή.

Στην Ευρυτανία, σύμφωνα με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, παραμένουν διακοπές κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα σημεία, ενώ σε πολλά τμήματα είναι υποχρεωτική η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Ανάλογες συνθήκες επικρατούν και στη Φωκίδα, κυρίως γύρω από το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και σε ορεινά χωριά της Δυτικής Φωκίδας.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι σε όλο το οδικό δίκτυο των νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή αντίστοιχα μέσα, εφόσον δεν διαθέτουν ειδικά ελαστικά.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολείων, κλειστές παραμένουν οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους Δήμους Μακρακώμης και Δομοκού στη Φθιώτιδα. Στον Δήμο Λαμιέων, τα σχολεία ανοίγουν στις 09:00, με εξαίρεση την περιοχή Υπάτης, όπου οι σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν ούτε σήμερα.

AΠΕ