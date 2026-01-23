Κακοκαιρία: Πάνω από 1.500 κλήσεις δέχτηκε η Πυροσβεστική στην Αττική

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική, λόγω εκδήλωσης των καιρικών φαινομένων, στην Περιφέρεια Αττικής, από την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 07:30 έως σήμερα Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 06:30, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε συνολικά 1.558 κλήσεις, για παροχές βοηθείας και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:
- 661 αντλήσεις υδάτων,
- 40 κοπές δέντρων,
- 61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και
- 12 αφαιρέσεις αντικειμένων
Η Πυροσβεστική παρακαλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
