Χίος: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τους αγνοούμενους της πολύνεκρης τραγωδίας (βίντεο)

Με εναέρια και πλωτά μέσα συνεχίζονται οι έρευνες στη Χίο για τη ανεύρεση και διάσωση τυχόν αγνοούμενων της πολύνεκρης τραγωδίας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες διάσωσης πιθανόν αγνοουμένων, απόρροια της τραγωδίας στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Χίου, όταν σκάφος του Λιμενικού Σώματος συγκρούστηκε με ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες.

Ελικόπτερα και πλωτά μέσα “χτενίζουν” την περιοχή τόσο για τυχόν άτομα που αγνοούνται όσο και για αντικείμενα και στοιχεία που θα “φωτίσουν” τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η μοιραία σύγκρουση.

Από τη θάλασσα ανασύρθηκαν 14 νεκροί -11 άνδρες και τρεις γυναίκες- ενώ τέταρτη γυναίκα κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο της Χίου όπου διακομίστηκε, βαρύτατα τραυματισμένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται επίσης άλλοι 24 τραυματίες, επτά άνδρες, έξι γυναίκες και 11 παιδιά. Τρεις από αυτούς εγχειρίστηκαν καθώς είχαν τραυματιστεί σε ζωτικά όργανα. Άλλες δυο γυναίκες, έγκυες, θα χειρουργηθούν επίσης, αφού διαπιστώθηκε ότι τα έμβρυα ήταν νεκρά.

Στη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δυο στελέχη του Λιμενικού Σώματος (ένας άνδρας και μια γυναίκα) που επέβαιναν στο σκάφος και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο άνδρας είναι τραυματισμένος στο άνω άκρο, η γυναίκα υπέστη ελαφριά εγκεφαλική διάσειση.

Σε δήλωσή του στα τοπικά ΜΜΕ της Χίου, ο διοικητής του νοσοκομείου του νησιού, Χρήστος Τσιαχρής, αναφέρθηκε στις συνθήκες της κρίσης που κλήθηκε να διαχειριστεί το προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος χθες.

Όπως είπε «χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 21:00, ειδοποιήθηκε το νοσοκομείο ότι έχει γίνει κάποιο ναυάγιο και θα έρθουν τραυματίες. Με ενημέρωσαν οι γιατροί ότι η κατάσταση αρχίζει και δυσκολεύει. Στις 21:30 εισήλθα και εγώ στο νοσοκομείο. Πράγματι είχαν έρθει 20-25 τραυματίες, είχε γεμίσει το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Πριν ακόμα προλάβω εγώ να δώσω εντολή να γίνει κινητοποίηση, ήδη οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές είχαν μπει στο νοσοκομείο από μόνοι τους.

Ακολουθήθηκε η διαδικασία που γίνεται κάθε φορά που έχουμε μαζικές απώλειες. Έγινε το λεγόμενο τριάζ, δηλαδή εκτίμηση της κατάστασης του κάθε τραυματία για την παροχή υπηρεσιών υγείας, αρχικά σε αυτούς που κινδύνευε η ζωή τους και στη συνέχεια σε όσους ήταν λιγότερο τραυματισμένοι.

Χρειάστηκαν να γίνουν χειρουργικές επεμβάσεις κατεπείγουσες. Οι γιατροί μας ήταν έτοιμοι, τα χειρουργεία ήταν έτοιμα. Έγιναν πέντε χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι τα ξημερώματα και αυτήν τη στιγμή, αν χρειαστεί, θα γίνει και οτιδήποτε άλλο».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό του νοσοκομείου για την άμεση ανταπόκριση. Εκτός από τους τραυματίες είχαμε και 15 νεκρούς. Οι δεκατέσσερις ήταν νεκροί όταν έφτασαν και μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όσο νοσηλευόταν εδώ γιατί ήρθε σε πολύ άσχημη κατάσταση, με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις.

Τώρα, στους τραυματίες, επειδή ρωτάνε και πολλοί, υπάρχουν δέκα παιδιά που νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική. Γενικώς είναι σε καλή κατάσταση.

Έχουμε βοήθεια και από άλλους φορείς, έχουμε εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, το υπουργείο Μετανάστευσης μας έχει δώσει διερμηνέα ώστε να είναι εύκολη η συνεννόηση των γιατρών με τους ασθενείς και πιστεύω ότι αυτήν τη στιγμή διαχειριζόμαστε καλά αυτό που συνέβη», πρόσθεσεσ ο κ. Τσιαχρής.

Τι υποστηρίζει το Λιμενικό για το συμβάν

Το Λιμενικό Σώμα εξέδωσε την πρώτη, επίσημη ενημέρωση σχετικά με το περιστατικό και τι προηγήθηκε της σύγκρουσης με το ταχύπλοο.

Στην ανακοίνωση, το Λιμενικό αναφέρει τα εξής:

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο.

Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα). Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου. Επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό του φουσκωτού περιπολικού σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), όπου διακρίνεται το σημείο πρόσκρουσης στη δεξιά πλευρά».

