Θεματικός περίπατος με επίκεντρο την ελιά

Με επίκεντρο την ελιά, θεματικός περίπατος για ενήλικες και παιδιά άνω των 10 ετών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή από το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας. Κατά τη διάρκεια του περιπάτου, οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν στοιχεία που αναδεικνύουν τη σημασία της ελιάς ως διαχρονικού συμβόλου του περιβάλλοντος και του πολιτισμού στην περιοχή.

Με τη συνδρομή της Ευανθίας Κατσάρα, αρχαιολόγου του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας, θα πραγματοποιηθεί περιήγηση σε κατάλοιπα ελαιοτριβείων διαφορετικών εποχών, τα οποία αποτελούν σημαντικά μνημεία της πόλης. Η διαδρομή θα ολοκληρωθεί στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, όπου εκτίθεται ελαιοπιεστήριο των μεταβυζαντινών χρόνων. Ως σημείο συνάντησης έχει οριστεί η είσοδος της Ακρόπολης της Σπάρτης, στις 10 π.μ. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη την κράτηση θέσης.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, την Παρασκευή 5 Ιουνίου η είσοδος στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού θα είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Μουσείο στο τηλέφωνο 27310 89315, καθημερινά, εκτός Τρίτης, από τις 10 π.μ. έως τις 6 μ.μ.