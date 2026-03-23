Λάρισα: Ξεκίνησε η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη με 36 κατηγορουμένους (βίντεο)

Σε μια κατάμεστη αίθουσα και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκίνησε στις 9 το πρωί της Δευτέρας στην Λάρισα η πολυαναμενόμενη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Στην ειδικά διαμορφωμένη δικαστική αίθουσα θα καθίσουν 36 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων σταθμάρχες, στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και της Hellenic Train. Στη δίκη θα καταθέσουν 350 μάρτυρες ενώ θα παραστούν 200 δικηγόροι.

Η αίθουσα στο συνεδριακό κέντρο του συγκροτήματος Γαιόπολις έχει μετατραπεί σε καλά φυλασσόμενο χώρο με ειδικές περιφράξεις και αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Οι είσοδοι έχουν διαχωριστεί: οι δικαστικοί θα χρησιμοποιούν είσοδο στο πίσω μέρος, οι δικηγόροι και τα άτομα με αναπηρίες είσοδο στο πλάι, ενώ συγγενείς θυμάτων, επιζώντες, μάρτυρες, δημοσιογράφοι και πολίτες θα εισέρχονται από την κεντρική είσοδο. Ειδικά κοντέινερ έχουν στηθεί για τους δημοσιογράφους, ενώ κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού θα παρέχει βοήθεια αν χρειαστεί.

Τι προβλέπει η διαδικασία

Η ακροαματική διαδικασία ξεκινάει με την εκφώνηση των ονομάτων των 36 κατηγορουμένων και συνεχίζεται με την ανάγνωση του κατηγορητηρίου. Το κλητήριο θέσπισμα περιλαμβάνει 1.267 σελίδες με αναλυτική καταγραφή πέντε κατηγοριών, ενώ τα περισσότερα αδικήματα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και επισύρουν ακόμη και ποινή ισόβιας κάθειρξης. Τα αναγνωστέα έγγραφα της δικογραφίας ανέρχονται σε 570.

Ένταση πριν την έναρξη της δίκης

Νωρίς το πρωί σημειώθηκε ένταξη μεταξύ των συγγενών των θυμάτων και του πρώην προέδρου του ΟΣΕ, ο οποίος είναι ένας εκ των κατηγορουμένων. «Ο κ. Πατέρας παρέμεινε μέσα στην αίθουσα και δεν θέλησε να απαντήσει» είπε η δημοσιογράφος του ΕΡΤnews, Άννα Βλαχοπαναγιώτη, περιγράφοντας ότι δεν πέφτει «καρφίτσα» στην αίθουσα.

Στον χώρο όπου πρόκειται να διεξαχθεί η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στη Λάρισα, φτάνουν σταδιακά από νωρίς το πρωί συγγενείς των θυμάτων, εκφράζοντας την αγωνία και την προσδοκία τους για την απόδοση δικαιοσύνης.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι πρόκειται για μια ιστορική δίκη, ενώ ευχαρίστησε τους πολίτες που διαδηλώνουν σήμερα έξω από τα δικαστήρια και συμπαραστέκονται στις οικογένειες, διεκδικώντας, όπως είπε, να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Συγκέντρωση έξω από τη δικαστική αίθουσα

Όπως μετέδωσε η Μάνια Γκουσιάρη με αφορμή την έναρξη της δίκης από το πρωί μια ομάδα πολιτών πραγματοποιεί συλλαλητήριο διαμαρτυρίας με κεντρικό σύνθημα «όλων των νεκρών είμαστε η φωνή» και «το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα συγκαλυφθεί». Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με τουλάχιστον 10 κλούβες. Τουλάχιστον τρεις διμοιρίες έχουν σταθμεύσει κοντά στο Συνεδριακό Κέντρο όπου θα διεξαχθεί η δίκη.

