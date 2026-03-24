Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τη δίκη των Τεμπών: «Θα γίνει και θα ολοκληρωθεί» (βίντεο)

Η δίκη των Τεμπών θα γίνει και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρείου Πάγου με αφορμή τα όσα συνέβησαν κατά την έναρξη της δίκης χθες στην αίθουσα του δικαστηρίου στη Λάρισα.

Ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και εκπρόσωπος Τύπου του Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου, Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, παρενέβη με ανακοίνωση στην οποία τονίζει μεταξύ άλλων ότι η δίκη πρέπει να διεξαχθεί ενώ παράλληλα ασκεί κριτική σε διαδίκους για προσπάθεια καθυστέρησης της διαδικασίας.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «ορισμένοι καταγγέλλοντες την καθυστέρηση της δίκης ήταν ταυτόχρονα και οι προκαλούντες σ’ αυτή», επισημαίνοντας ότι το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο. Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι τις τελευταίες εβδομάδες στα δικαστήρια της Λάρισας έχουν καταγραφεί ακραίες και παράνομες συμπεριφορές από ενδιαφερόμενους, με στόχο να πληγεί το κύρος της Δικαιοσύνης.

Ο Άρειος Πάγος υπενθυμίζει ότι με προηγούμενη απόφασή του είχε απορρίψει το αίτημα συγγενών θυμάτων για μεταφορά της δίκης σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, με υπουργική απόφαση και απόφαση του Εφετείου Λάρισας ορίστηκε ως χώρος διεξαγωγής το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Γεωπονικής, χωρίς να υπάρξουν αντιρρήσεις από τους διαδίκους ως προς τη χωρητικότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Ανώτατο Δικαστήριο, ο συνολικός αριθμός θέσεων στους τρεις διαθέσιμους χώρους φτάνει τις 486 με 36 θέσεις για κατηγορούμενους και 300 για διαδίκους, εκ των οποίων 50 για δικηγόρους και άλλες 150 θέσεις στον χώρο του ισογείου. Υπενθυμίζεται ότι η μέχρι πρότινος μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα της χώρας, αυτή του Εφετείου Αθηνών, διαθέτει 450 θέσεις. Όπως τονίζεται, έχει διαμορφωθεί η μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα που έχει υπάρξει ποτέ για δικαστική διαδικασία στην Ελλάδα.

Ο Άρειος Πάγος εξηγεί ότι η πρώτη συνεδρίαση κάθε πολυπρόσωπης δίκης είναι η πιο δύσκολη, καθώς παρίστανται όλοι οι διάδικοι, οι μάρτυρες κατηγορίας και οι δικηγόροι, ενώ στη συνέχεια οι μάρτυρες θα εξετάζονται ένας προς έναν, γεγονός που αναμένεται να μειώσει τα φαινόμενα συνωστισμού.

Παράλληλα, επισημαίνεται ο κίνδυνος παραγραφής: Οι 33 από τους 36 κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν, εκτός από το κακούργημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών με ενδεχόμενο δόλο, και σειρά πλημμελημάτων, τα οποία κινδυνεύουν να παραγραφούν εάν παρέλθει η οκταετία από την τέλεσή τους.

Σε ό,τι αφορά την αναβολή της δίκης έως την 1η Απριλίου, πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρουν ότι ενδέχεται να γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις στον χώρο, ώστε να αυξηθούν οι διαθέσιμες θέσεις στην κεντρική αίθουσα.

Αποδίδουν τα χθεσινά προβλήματα σε λανθασμένη διαχείριση της εισόδου από την Αστυνομία, καθώς αρχικά επετράπη η είσοδος σε συγγενείς θυμάτων και επιζώντες και στη συνέχεια στους δικηγόρους, ενώ θα έπρεπε να συμβεί το αντίστροφο. Στην επόμενη συνεδρίαση αναμένεται διαφορετική ταξιθέτηση και αυστηρότερη οργάνωση της ροής του κοινού.

Η ανακοίνωση του Αρείου Πάγου καταλήγει με την επισήμανση ότι η κοινωνία απαιτεί η δίκη των Τεμπών να ξεκινήσει, να διεξαχθεί και να ολοκληρωθεί με την απόδοση ευθυνών σε όσους αναλογούν. «Το έργο της Δικαιοσύνης δεν μπορεί κανένας να το ανακόψει, επωνύμως ή ανωνύμως», σημειώνει ο κ. Λυμπερόπουλος.

