Καταστήματα στη Σάμο χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα το κύκλωμα διακίνησης μεταναστών που εξαρθρώθηκε (βίντεο)

Σε συνεργασία της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών με το λιμεναρχείο Σάμου εξαρθρώθηκε κύκλωμα το οποίο μετέφερε μετανάστες από την Τουρκία στη Σάμο. Εγκέφαλος του κυκλώματος ήταν Τούρκος υπήκοος ο οποίος συνελήφθη.

Τουλάχιστον ένα χρόνο η ΕΥΠ παρακολουθούσε τις κινήσεις 45χρονου Τούρκου δουλέμπορου, ο οποίος ζούσε μόνιμα στο νησί και είχε πραγματοποιήσει αγορές καταστημάτων εστίασης, αλλά και τουριστικού καταλύματος.

Οι επιχειρήσεις αυτές υπολειτουργούσαν, και τις χρησιμοποιούσε σύμφωνα με πηγές της ΕΥΠ, ως “βιτρίνα” για τις παράνομες δραστηριότητές του. Τα χρήματα που έβγαζε ήταν δυσανάλογα με τις αγορές που έκανε στη Σάμο.

Ο 45χρονος, και δύο συνεργοί του, ένας 24χρονος από τη Συρία και ένας 43χρονος από το Ιράκ, παραλάμβαναν τους μετανάστες όταν έφτασαν στο νησί με ταχύπλοα από τα Τουρκικά παράλια, και τους μετέφεραν με αυτοκίνητα σε χώρους προσωρινής διαμονής, ακόμη και στο τουριστικό κατάλυμα που είχε αγοράσει ο εγκέφαλος των δουλεμπόρων.



Η δράση τους, έλαβε τέλος μετά από συνεργασία της ΕΥΠ και του λιμενικού Σώματος. Το λιμενικό σώμα, εντόπισε σκάφος του κυκλώματος με δύο Τούρκους διακινητές και 34 μετανάστες. Μετά από περιπετειώδη καταδίωξη επτά μετανάστες έπεσαν στη θάλασσα και τους περισυνέλλεξε το λιμενικό.



Οι υπόλοιποι μετανάστες και οι διακινητές, πρόλαβαν και βρήκαν στη στεριά, ανέβηκαν στο βουνό , όπου τους παρέλαβαν μέλη του κυκλώματος τους έβαλαν σε αυτοκίνητα και τους μετέφεραν σε προσωρινό κατάλυμα, όπου εντοπίστηκαν από κλιμάκιο του Λιμενικού, πριν ταξιδέψουν με Ισπανικά διαβατήρια, προς άλλη Ευρωπαϊκή χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNEWS κάθε μετανάστης πλήρωσε από 4 έως 5 χιλιάδες ευρώ για την μεταφορά από τα Τουρκικά παράλια στην Ελλάδα.

Συνελήφθησαν, ο 45χρονος Τούρκος εγκέφαλος, οι τέσσερις συνεργοί του, και οι 34 μετανάστες για παράνομη είσοδο.

Πηγή: ertnews.gr