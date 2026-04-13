Θλίψη στο τελευταίο αντίο για τον Στέφανο Μπορμπόκη

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα του Πάσχα το τελευταίο αντίο στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Στέφανο Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 59 ετών.

Η κηδεία του τελέστηκε στο Μητρούσι Σερρών, τον τόπο όπου έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, πριν διαγράψει σημαντική πορεία τόσο στον ΠΑΟΚ όσο και σε άλλες ομάδες της Θεσσαλονίκη.

Ιδιαίτερα συγκινημένος ήταν ο αδελφός του και επίσης ποδοσφαιριστής, Βασίλης Μπορμπόκης, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Στο πλευρό της οικογένειας βρέθηκαν η σύζυγος, η μητέρα και τα παιδιά του εκλιπόντος, βιώνοντας με οδύνη την απώλεια.

Η σορός του Στέφανου Μπορμπόκη ήταν σκεπασμένη με τη σημαία του ΠΑΟΚ, ενώ τα στεφάνια που κατατέθηκαν στη μνήμη του είχαν τα χαρακτηριστικά ασπρόμαυρα χρώματα της ομάδας.

Το "παρών" στο Μητρούσι έδωσαν επίσης αρκετοί παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και πρώην προπονητές του ΠΑΟΚ, όπως οι Γιώργος Τουρσουνίδης, Νίκος Καραγεωργίου, Άγγελος Αναστασιάδης και Κώστας Ορφανός, τιμώντας τη μνήμη του.

Πηγή: www.thetoc.gr