Μυστήριο με τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά – Δύο συλλήψεις (βίντεο)

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά, η οποία βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα της Τρίτης (14/04), κοντά στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Η Αστυνομία προχώρησε σε 2 συλλήψεις για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσήλθαν στις αστυνομικές Αρχές δύο άτομα τα οποία σε βιντεοληπτικό υλικό διακρίνονται να είναι μαζί με την 19χρονη λίγη ώρα πριν η κοπέλα εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της στο πάρκο της πλατείας του Αργοστολίου.

Πρόκειται για έναν 26χρονο Έλληνα και έναν 22χρονο με καταγωγή από την Αλβανία, οι οποίοι κατηγορούνται για «έκθεση σε κίνδυνο».

Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί ένας ακόμα νεαρός που φέρεται να είναι κάτοικος Αργοστολίου και βρισκόταν στην ίδια παρέα.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης για τη νεαρή κοπέλα που ήταν αναίσθητη.

Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο στο σημείο, με το πλήρωμα να μεταφέρει την 19χρονη στο νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, δυστυχώς κατέληξε.

Η κοπέλα είχε σφυγμό όταν την παρέλαβε το ΕΚΑΒ, το οποίο είχε κληθεί για την παραλαβή της από το σημείο.

Όπως προκύπτει, οι γιατροί που την εξέτασαν δεν εντόπισαν εμφανή τραύματα ή ενδείξεις που να υποδηλώνουν βίαιο θάνατο.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του InKefalonia, κάμερες ασφαλείας της περιοχής έχουν καταγράψει τη μεταφορά της άτυχης κοπέλας από παρακείμενο διαμέρισμα προς την παιδική χαρά όπου εντοπίστηκε, στοιχείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν μέσω της νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και των τοξικολογικών εξετάσεων που έχουν ήδη διαταχθεί.

