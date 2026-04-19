Κυριακή, 19 Απριλίου 2026 16:23

Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός που έτρεχε με 200 χιλιόμετρα στον Κηφισό (βίντεο)

Χειροπέδες στον 46χρονο οδηγό που έτρεχε στη λεωφόρο Κηφισού με πάνω από 200 χλμ/ώρα και σε κατάσταση μέθης πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς.

Από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη ένας 46χρονος Αλβανός, ο οποίος εντοπίστηκε μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα, επί της Λεωφ. Κηφισού, να κινείται με ταχύτητα άνω των 200 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 120 χλμ/ώρα και ενεργώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς.

Οι αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. τον εντόπισαν να κινείται επί της Λεωφ. Κηφισού και τον ακολούθησαν με μοτοσικλέτα και περιπολικό τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας για την ασφάλεια των λοιπών χρηστών της οδού ενώ τον ακινητοποίησαν στην περιοχή του Περιστερίου.

Εκεί σε έλεγχο με αλκοολόμετρο διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν και υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη 0,37 mg/l.

Σε βάρος του 46χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση ενώ το όχημα του 46χρονου κατασχέθηκε. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: news247.gr

