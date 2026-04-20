Ένα δις ευρώ ζημιά στο Δημόσιο από το κύκλωμα διακίνησης λαθραίων τσιγάρων (βίντεο)

Ζημιά που αγγίζει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ στο ελληνικό δημόσιο φέρονται να προκάλεσαν τα μέλη του πολυπλόκαμου κυκλώματος διακίνησης λαθραίων τσιγάρων που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη διενήργησε εκτεταμένους ελέγχους και διαπίστωσε πως από την πολυετή παράνομη δράση των εμπλεκομένων (2018-2026) κάθε χρόνο το ελληνικό δημόσιο ζημιωνόταν κατά 120 εκατομμύρια ευρώ.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με το πολυσέλιδο πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής που αριθμεί περισσότερες από 130 σελίδες, στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα και 21 νομικά πρόσωπα ανάμεσά τους και ναυτιλιακές εταιρείες.

Πρωταγωνιστικό ρόλο φέρονται να έχουν 3-4 πρόσωπα που συνδέονται με οικογενειακούς δεσμούς, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φέρονται να λειτουργούσαν ως συνεργοί ή «δορυφόροι» τους. Μέσα από εταιρείες «φαντάσματα», μεταβιβάσεις εταιρειών, εικονικά τιμολόγια, ψευδείς βεβαιώσεις και άλλες παράνομες πράξεις, σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος, οι εμπλεκόμενοι κατάφερναν να «θολώνουν τα νερά» και να καλύπτουν τις έκνομες ενέργειές τους.

Δεσμεύτηκαν ξενοδοχείο ακόμα και τάνκερ

Με διάταξη του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής Χαρ.Βουρλιώτη δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Μεταξύ αυτών είναι τάνκερ, σκάφη, μία ξενοδοχειακή μονάδα, αλλά και πλήθος άλλων ακινήτων και πολυτελών οχημάτων.

Αναλυτικά, δεσμεύτηκαν:

42 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται κυρίως για μεζονέτες και πολυτελή ακίνητα, αγροτεμάχια αλλά και μία ξενοδοχειακή μονάδα στην Πελοπόννησο.

26 οχήματα, μεταξύ αυτών πολυτελή αυτοκίνητα όπως Porsche, Land Rover κλ.π., φορτηγά, ρυμουλκούμενα, τροχόσπιτα κ.λπ.

7 σκάφη μεταξύ αυτών τρία τάνκερ (το ένα πετρελαιοφόρο)

Σύμφωνα με την έρευνα της ανεξάρτητης αρχής, τα περιουσιακά στοιχεία φέρονται να συνδέονται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος και εκτός από τις δεσμεύσεις, το πόρισμα αποστέλλεται στον εισαγγελέα.

Το κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων εξαρθρώθηκε πριν από δυόμισι μήνες. Από τους συνολικά 26 συλληφθέντες δέκα είχαν προφυλακιστεί μετά τις απολογίες τους. Μεταξύ αυτών είναι και δύο αδέλφια που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και είναι γνωστοί με τα προσωνύμια «Πρόεδρος» και «Πούτιν».

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για μία σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διευκόλυνση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία,λαθρεμπορία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, διακεκριμένη οπλοκατοχή, ενώ στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται και πλημμεληματικού βαθμού κατηγορίες.

