Αμαλιάδα: Απολογείται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη η Ειρήνη Μουρτζούκου (βίντεο)

Στην Ανακρίτρια Αμαλιάδας οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί της Δευτέρας η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου, για να απολογηθεί σχετικά με τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη τον Αύγουστο του 2024 στην Αμαλιάδα.