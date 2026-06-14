Δολοφονία στα Εξάρχεια: 25χρονος Τούρκος ο νεκρός από πυροβολισμούς (βίντεο)

Σοκ έχει προκαλέσει η νέα υπόθεση ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε στα Εξάρχεια, με θύμα έναν 25χρονο υπήκοο Τουρκίας, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμούς στα σκαλιά του Λόφου Στρέφη, στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για τις συνθήκες του εγκλήματος, ενώ στο σημείο βρέθηκαν πέντε κάλυκες, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για στοχευμένη επίθεση.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 25χρονος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, είχε εισέλθει στην Ελλάδα το 2024 και δεν φέρεται να είχε απασχολήσει σοβαρά τις αρχές, πέρα από δύο προσαγωγές στο πλαίσιο τυχαίων ελέγχων σε Αθήνα και Βόλο.

Ήταν γνώριμος στην περιοχή των Εξαρχείων και κυκλοφορούσε συχνά με τον σκύλο του, ο οποίος βρισκόταν δίπλα του τη στιγμή της επίθεσης και παρέμεινε στο σημείο μετά τον θάνατό του, χωρίς να έχει τραυματιστεί.

Έρευνες για τον δράστη και τα κίνητρα

Από τα πρώτα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας δεν προκύπτει παρουσία τρίτου ατόμου στο σημείο, με τις αρχές να εκτιμούν ότι δράστης και θύμα ήταν μόνοι τη στιγμή της δολοφονίας.

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στα πιθανά κίνητρα, με βασικό σενάριο να εξετάζεται η ενδεχόμενη εμπλοκή του θύματος σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών στον χώρο της παρανομίας.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να συλλέγουν μαρτυρίες και υλικό από την περιοχή, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις του 25χρονου και να εντοπίσουν τον δράστη.

Τα Εξάρχεια βρίσκονται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της επικαιρότητας, με ένα περιστατικό που προστίθεται στη μακρά λίστα σοβαρών εγκληματικών υποθέσεων στην περιοχή.

Πηγή: gazzetta.gr