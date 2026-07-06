Σε πρώην αστυνομικό ανήκει η σορός 62χρονου που βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη στο Παγκράτι (βίντεο)

Σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο Παγκράτι, όπου ένας 62χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε διαμέρισμα επί της οδού Αστυδάμαντος.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τόσο το θύμα όσο και ο αδελφός του, ο οποίος έχει προσαχθεί ως ο βασικός ύποπτος, είναι πρώην αστυνομικοί.

Το χρονικό και ο εντοπισμός του θύματος

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε έπειτα από έντονη δυσοσμία που αναστάτωσε τους ενοίκους της πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν τον 62χρονο άνδρα νεκρό στο κρεβάτι του, τυλιγμένο σε σεντόνια.

Η κατάσταση της σορού, που ήταν σε προχωρημένη σήψη, υποδηλώνει ότι ο άνδρας ήταν νεκρός ήδη αρκετές ημέρες, γεγονός που προκάλεσε και την έντονη οσμή. Δίπλα του σε κατάσταση αλλοφροσύνης βρισκόταν ο αδερφός του, που έχει προσαχθεί από τις Αρχές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας που έγινε στη σορό, τα αίτια του θανάτου ήταν παθολογικά και δεν προέκυψαν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια.

Ο αδελφός του θύματος, έχει συλληφθεί για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση του νόμου περί όπλων. Επιπλέον έχει ζητηθεί η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για την κατάστασή του.

Πηγή: www.zougla.gr