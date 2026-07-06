Αύξηση 20% στις επιστροφές μεταναστών και μείωση 27% στις παράνομες αφίξεις

Σημαντική αύξηση των επιστροφών μεταναστών και νέα μείωση των παράνομων αφίξεων καταγράφεται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι συνολικές επιστροφές αυξήθηκαν κατά 20% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ειδικότερα, οι αναγκαστικές απελάσεις αυξήθηκαν από 915 το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε 1.292 το αντίστοιχο διάστημα του 2026, καταγράφοντας άνοδο 41%. Οι εθελούσιες επιστροφές μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης ανήλθαν σε 870 από 740 πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση περίπου 18%, ενώ οι οικειοθελείς αναχωρήσεις διαμορφώθηκαν σε 468 έναντι 488 το 2025.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι θαλάσσιες παράτυπες αφίξεις μειώθηκαν κατά 27% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, καθώς διαμορφώθηκαν σε 12.496 από 16.985, εξέλιξη που όπως εκτιμούν πηγές του υπουργείου έρχεται σε συνέχεια της συνολικής μείωσης κατά 25% που είχε καταγραφεί το 2025.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, κατά τις κυβερνητικές πηγές, και τα στοιχεία ανά εθνικότητα. Οι αφίξεις πολιτών Αιγύπτου μειώθηκαν κατά 72%, από περίπου 2.800 σε περίπου 800 άτομα, ενώ οι επιστροφές Αιγυπτίων αυξήθηκαν σχεδόν στο τετραπλάσιο, φτάνοντας τις 227 έναντι 59 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Αντίστοιχα, στην περίπτωση των πολιτών Πακιστάν, οι νέες αφίξεις εμφανίζονται σχεδόν να εξισώνονται με τις επιστροφές, καθώς καταγράφηκαν 180 αφίξεις έναντι 169 επιστροφών. Οι ίδιες πηγές αποδίδουν την εξέλιξη αυτή στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης και στην αυστηρότερη εφαρμογή της πολιτικής επιστροφών.

Θετικά είναι, σύμφωνα με τις πηγές του υπουργείου, και τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή της πολιτικής «φυλακή ή επιστροφή». Όπως αναφέρουν, από τον Φεβρουάριο έως σήμερα 599 παράνομα διαμένοντες μετανάστες επέλεξαν την οικειοθελή επιστροφή στις χώρες καταγωγής τους, προκειμένου να αποφύγουν την έκτιση ποινής.

Σε πρόσφατη τοποθέτησή του στη Βουλή, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, είχε περιγράψει τη συγκεκριμένη κυβερνητική επιλογή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Όποιος έρχεται παράνομα στη χώρα δεν θεωρούμε ότι έχει δικαίωμα να παραμείνει και η μόνη υποχρέωση της πολιτείας είναι, εάν απορριφθεί το άσυλό του, να τον επιστρέψει πίσω», ενώ συμπλήρωσε ότι «το δόγμα είναι φυλακή ή επιστροφή» για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα.

ΑΠΕ - ΜΠΕ