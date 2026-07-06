Νεκρός 33χρονος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στα Χανιά (βίντεο)

Ένας 33χρονος εν ενεργεία αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας έχασε τη ζωή του το πρωί της Δευτέρας σε τροχαίο στην Κρήτη, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο.

Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή του Πιθαρίου, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, η μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο, σε στροφή του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβει τον 33χρονο. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, τα τραύματά του ήταν ιδιαίτερα σοβαρά και υπέκυψε.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Χανίων.

Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο 33χρονος

Ο 33χρονος ήταν εν ενεργεία αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας και υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης.

Ανακοίνωση για τον θάνατό του στο τροχαίο εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Στην ανακοίνωση αναλυτικά αναφέρεται:

“Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 06:45, ο Ανθυποσμηναγός (ΜΤ) Ι. Μ., 33 ετών, που υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα. Διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γράβαλος, Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ”

Πηγή: news247.gr