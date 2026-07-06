Απάτη-μαμούθ με email: Ανακτήθηκαν 4 εκατ. ευρώ, δικογραφία σε βάρος δύο για κυβερνοεπίθεση σε ναυτιλιακή

Η άμεση κινητοποίηση της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και τα τραπεζικά ιδρύματα, οδήγησε στην πλήρη ανάκτηση 4.000.000 ευρώ που είχαν αποσπαστεί μέσω διαδικτυακής απάτης τύπου Business Email Compromise, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο αλλοδαπών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι συνδέονται με την υπόθεση. Πρόκειται για το νομικό πρόσωπο που εμφανιζόταν ως δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο κατέληξαν τα χρήματα της απάτης, καθώς και το άτομο που φέρεται να διαχειριζόταν τον συγκεκριμένο λογαριασμό.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης με υπολογιστή ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα.

Απέκτησαν πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία της εταιρείας

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία που υπέβαλε, τον Αύγουστο του 2025, εκπρόσωπος ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, άγνωστοι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού. Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν παραπλανητική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσομοίαζε την εταιρική, καθώς και πλαστές εντολές πληρωμής, καταφέρνοντας να μεταφέρουν 4.000.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας με έδρα τη Βουλγαρία.

Με άμεσες και συντονισμένες ενέργειες της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Τμήμα Europol) και τα εμπλεκόμενα τραπεζικά ιδρύματα, επιτεύχθηκε αρχικά η προσωρινή δέσμευση των κεφαλαίων.

Ακολούθησε η πλήρης ανάκτηση του συνόλου των χρημάτων, πριν αυτά κατατμηθούν και μεταφερθούν σε άλλους λογαριασμούς, αποτρέποντας έτσι την οριστική απώλειά τους.

Οι απάτες τύπου Business Email Compromise (BEC) συγκαταλέγονται διεθνώς στις πιο διαδεδομένες και επικίνδυνες μορφές κυβερνοαπάτης σε βάρος επιχειρήσεων.

Οι δράστες αποκτούν πρόσβαση ή δημιουργούν ηλεκτρονικές διευθύνσεις που μοιάζουν με τις πραγματικές εταιρικές, παρακολουθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα τις επικοινωνίες μεταξύ επιχειρήσεων και παρεμβαίνουν σε κρίσιμες οικονομικές συναλλαγές, τροποποιώντας τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών ώστε τα χρήματα να καταλήξουν σε λογαριασμούς που ελέγχουν οι ίδιοι.

Η έγκαιρη καταγγελία έσωσε τα χρήματα

Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης αναφοράς περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης. Η έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών και των τραπεζικών ιδρυμάτων αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς επέτρεψε την ανάκτηση ολόκληρου του ποσού των 4 εκατ. ευρώ και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων. Η δικογραφία έχει ήδη υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ertnews.gr