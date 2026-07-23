Τι λένε τα ζώδια σήμερα (23/7)

Κριός

Η Σελήνη θα βρίσκεται σήμερα στον Σκορπιό και θα φωτίσει τον 8ο σου, φέρνοντας την ανάγκη να στραφείς περισσότερο σε βαθύτερα συναισθήματα και προσωπικά ζητήματα. Θα έχεις την τάση να ψάχνεις πίσω από τις καταστάσεις και να κατανοήσεις καλύτερα όσα δεν λέγονται εύκολα. Η ημέρα μπορεί να σε κάνει εσωστρεφή, αλλά παράλληλα σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις σκέψεις και συναισθήματα που είχαν μείνει στην άκρη. Θέματα οικονομικών υποχρεώσεων, κοινών πόρων ή συμφωνιών μπορεί να σε απασχολήσουν περισσότερο. Στις σχέσεις σου θα αναζητήσεις περισσότερη ειλικρίνεια.

Ταύρος

Η Σελήνη θα βρίσκεται σήμερα στον Σκορπιό και θα ενεργοποιήσει τον 7ο σου, φέρνοντας στο προσκήνιο τις σχέσεις, τις συνεργασίες και τον τρόπο που συνδέεσαι με τους άλλους. Θα έχεις μεγαλύτερη ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία και θα αναζητήσεις περισσότερη ειλικρίνεια από τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά σου. Η ημέρα μπορεί να σε κάνει πιο ευαίσθητο/η στις συμπεριφορές των άλλων και να σε οδηγήσει να παρατηρείς περισσότερο όσα δεν λέγονται. Στις προσωπικές σου σχέσεις θα θελήσεις μεγαλύτερη συναισθηματική ασφάλεια, αποφεύγοντας τις επιφανειακές καταστάσεις.

Δίδυμοι

Η Σελήνη θα βρίσκεται σήμερα στον Σκορπιό και θα ενεργοποιήσει τον 6ο σου, φέρνοντας την προσοχή σου στην καθημερινότητα, την εργασία και την προσωπική σου φροντίδα. Θα νιώσεις την ανάγκη να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου και να βάλεις περισσότερη τάξη σε όσα έχουν μείνει πίσω. Η διάθεσή σου μπορεί να επηρεάζεται από το περιβάλλον σου, γι’ αυτό προσπάθησε να μην φορτώνεσαι προβλήματα άλλων. Στον επαγγελματικό χώρο μπορεί να παρατηρήσεις λεπτομέρειες που προηγουμένως σου είχαν ξεφύγει. Η ημέρα σε καλεί να δώσεις μεγαλύτερη σημασία στην ξεκούραση σου.

Καρκίνος

Η Σελήνη στον Σκορπιό ενεργοποιεί τον 5ο σου και σε καλεί να δώσεις περισσότερο χώρο στη χαρά, τη δημιουργικότητα και όσα σε κάνουν να νιώθεις ζωντανός/ή. Η διάθεσή σου γίνεται πιο έντονη και συναισθηματική, ενώ μπορεί να θελήσεις να εκφράσεις αυτά που αισθάνεσαι χωρίς να κρατάς αποστάσεις. Είναι μια ημέρα που ευνοεί τις προσωπικές στιγμές και την επαφή με ανθρώπους που σου προσφέρουν έμπνευση. Στις σχέσεις σου θα αναζητήσεις περισσότερη αλήθεια. Προσπάθησε να μην αφήσεις την ένταση των συναισθημάτων να σε οδηγήσει σε υπερβολές ή βιαστικές αντιδράσεις.

Λέων

Η Σελήνη στον Σκορπιό περνά στον 4ο σου και στρέφει την προσοχή σου στο σπίτι, την οικογένεια και σε θέματα που αφορούν το συναισθηματικό σου υπόβαθρο. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να απομακρυνθείς λίγο από τον θόρυβο της καθημερινότητας και να βρεις έναν πιο ήρεμο χώρο για εσένα. Παλιές σκέψεις ίσως έρθουν στην επιφάνεια, βοηθώντας σε να καταλάβεις καλύτερα τι θέλεις να αφήσεις πίσω σου. Στις οικογενειακές σχέσεις χρειάζεται κατανόηση, καθώς κάποια θέματα μπορεί να έχουν μεγαλύτερο συναισθηματικό βάρος. Είναι κατάλληλη στιγμή να ασχοληθείς με το σπίτι σου.

Παρθένος

Η Σελήνη στον Σκορπιό ενεργοποιεί τον 3ο σου και φέρνει περισσότερη κίνηση σε συζητήσεις, επαφές και θέματα που αφορούν την καθημερινή επικοινωνία. Θα έχεις την ανάγκη να εκφράσεις σκέψεις που ίσως κρατούσες μέσα σου και να κατανοήσεις καλύτερα τις προθέσεις των ανθρώπων γύρω σου. Η αντίληψή σου γίνεται πιο διεισδυτική και μπορείς να παρατηρήσεις λεπτομέρειες που συνήθως περνούν απαρατήρητες. Η ημέρα ευνοεί συναντήσεις, ανταλλαγή ιδεών και συζητήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά συμπεράσματα. Μπορεί να επιστρέψουν στο μυαλό σου παλιές υποθέσεις.

Ζυγός

Η Σελήνη στον Σκορπιό περνά στον 2ο σου και στρέφει την προσοχή σου σε οικονομικά ζητήματα, προσωπικές αξίες και την ανάγκη να νιώσεις μεγαλύτερη σταθερότητα. Μπορεί να θελήσεις να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες ή να επανεξετάσεις τον τρόπο που διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου. Η ημέρα σε κάνει να αναζητάς ασφάλεια και να βλέπεις πιο σοβαρά όσα θεωρείς σημαντικά στη ζωή σου. Είναι πιθανό να αναλογιστείς αν οι επιλογές σου ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες και στις επιθυμίες σου. Ωστόσο θα έχεις την τάση να ανησυχείς υπερβολικά για θέματα που χρειάζονται χρόνο για να εξελιχθούν.

Σκορπιός

Η Σελήνη στο ζώδιό σου και στον 1ο σου, σε φέρνει περισσότερο σε επαφή με τον εαυτό σου, τις ανάγκες σου και τα συναισθήματα που θέλεις να εκφράσεις. Η διαίσθησή σου είναι πιο δυνατή και μπορείς να καταλάβεις εύκολα τι συμβαίνει γύρω σου, ακόμη και χωρίς πολλά λόγια. Είναι μια ημέρα που σε ωθεί να κοιτάξεις πιο βαθιά μέσα σου και να δεις τι χρειάζεται αλλαγή ή ανανέωση. Οι προσωπικές σου σχέσεις αποκτούν μεγαλύτερη σημασία και θα αναζητήσεις περισσότερη ειλικρίνεια και ουσιαστική σύνδεση. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να πάρεις αποστάσεις από καταστάσεις που σε κουράζουν.

Τοξότης

Η Σελήνη στον Σκορπιό ενεργοποιεί τον 12ο σου και δημιουργεί την ανάγκη να κάνεις ένα μικρό διάλειμμα από την ένταση της καθημερινότητας. Μπορεί να θελήσεις να μείνεις περισσότερο με τις σκέψεις σου, να επεξεργαστείς συναισθήματα και να κατανοήσεις καλύτερα όσα σε απασχολούν. Είναι μια ημέρα που ευνοεί την εσωτερική αναζήτηση και το κλείσιμο εκκρεμοτήτων. Κάποιες καταστάσεις μπορεί να σου αποκαλύψουν πράγματα που μέχρι τώρα δεν είχες παρατηρήσει, βοηθώντας σε να δεις μια διαφορετική πλευρά τους. Ωστόσο απόφυγε να πιέσεις τον εαυτό σου να βρει άμεσα απαντήσεις σε όλα.

Αιγόκερως

Η Σελήνη στον Σκορπιό φωτίζει τον 11ο σου και φέρνει στο προσκήνιο φιλικές σχέσεις, κοινωνικές επαφές και σχέδια που αφορούν το μέλλον σου. Μπορεί να θελήσεις να έρθεις πιο κοντά με ανθρώπους που μοιράζονται τις ίδιες αξίες με εσένα. Η ημέρα ευνοεί συζητήσεις με πρόσωπα που μπορούν να σου προσφέρουν ιδέες ή μια διαφορετική οπτική σε θέματα που σε απασχολούν. Ισως αναθεωρήσεις κάποιες σχέσεις και καταλάβεις ποιοι άνθρωποι έχουν πραγματική θέση στη ζωή σου. Στα επαγγελματικά σου μπορεί να εμφανιστούν ευκαιρίες μέσα από συνεργασίες ή γνωριμίες που έχουν αξία για το μέλλον.

Υδροχόος

Η Σελήνη στον Σκορπιό περνά στον 10ο σου και στρέφει την προσοχή σου σε επαγγελματικά θέματα, στόχους και την εικόνα που προβάλλεις προς τα έξω. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να αποδείξεις τις ικανότητές σου ή να πάρεις σοβαρά κάποιες ευθύνες που έχεις αναλάβει. Η ημέρα σε ωθεί να κινηθείς με στρατηγική και να παρατηρήσεις καλύτερα τις συνθήκες γύρω σου πριν πάρεις αποφάσεις. Στον επαγγελματικό χώρο μπορεί να καταλάβεις περισσότερα μέσα από συμπεριφορές και λεπτομέρειες που συνήθως περνούν απαρατήρητες. Η Σελήνη στον Σκορπιό σε βοηθά να επαναπροσδιορίσεις τους στόχους σου.

Ιχθύες

Η Σελήνη στον Σκορπιό ενεργοποιεί τον 9ο σου και αυξάνει την ανάγκη σου για νέες εμπειρίες, γνώσεις και διαφορετικούς τρόπους σκέψης. Μπορεί να σε απασχολήσουν θέματα που διευρύνουν τους ορίζοντές σου, όπως σπουδές, ταξίδια ή σχέδια που σε βγάζουν από τη συνηθισμένη καθημερινότητα. Η ημέρα σε βοηθά να δεις κάποιες καταστάσεις από μια πιο ώριμη και βαθύτερη οπτική. Συζητήσεις με ανθρώπους που έχουν διαφορετικές εμπειρίες μπορεί να σου προσφέρουν έμπνευση και νέες ιδέες. Παράλληλα, ίσως θελήσεις να αναζητήσεις απαντήσεις σε ερωτήματα που σε απασχολούν εδώ και καιρό.