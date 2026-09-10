Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη (Βίντεο)

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη του ζευγαριού των γιατρών που διατηρούν την κλινική, ρίχνοντας φως στις έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με το reader, υπάρχει δικογραφία εις βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση το τραγουδιστή.

Το περιστατικό έκθεσης σε κίνδυνο πήρε θανατηφόρα τροπή, διότι η πλασμαφαίρεση βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη. Αύριο το πρωί αναμένεται να βρεθούν στον εισαγγελέα.

Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο στο Κολωνάκι έρχονται στο φως, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τον θάνατό του.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο.

Πρόκειται για στοιχείο που, όπως επισημάνθηκε, αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς θα πρέπει να διαπιστωθεί με ακρίβεια αν η κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη σημειώθηκε πριν ή κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης διαδικασίας.

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