Πτωχός στο Olympia Forum VII: Ανάγκη ολοκλήρωσης του Πύργος – Τσακώνα (βίντεο)

Την ανάγκη ολοκλήρωσης του οδικού άξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα επεσήμανε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, χαρακτηρίζοντας το έργο αναπτυξιακής σημασίας για την Πελοπόννησο, κατά τη συμμετοχή του στο Olympia Forum VII στην Αρχαία Ολυμπία. Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα «Η Νέα Περιφερειακή Ατζέντα: Επενδύσεις, Υποδομές και Βιώσιμη Ανάπτυξη», μαζί με τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη και με συντονιστή τον πρόεδρο του Olympia Forum Λευτέρη Βαρουξή.

Παρουσιάζοντας τη στρατηγική της περιφερειακής αρχής, ο Δημήτρης Πτωχός υποστήριξε ότι ζητούμενο είναι η Πελοπόννησος, εκτός από ελκυστικός προορισμός επενδύσεων, να διαθέτει διοικητικό περιβάλλον που διευκολύνει την υλοποίησή τους.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό, στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και στις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας. Μεταξύ αυτών περιέλαβε το δίκτυο επιχειρηματικών κέντρων, το Κέντρο Καινοτομίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής και τη Γεωργική Σχολή στη Μεγαλόπολη.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, στη Μεγαλόπολη έχουν εγκριθεί επενδύσεις άνω των 450 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ενώ σχεδιάζονται νέες προσκλήσεις για μικρές, μεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Αναφέρθηκε επίσης σε επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη φαρμακοβιομηχανία, στον τουρισμό και στην παραγωγή.

Ο Δημήτρης Πτωχός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά εντάσσονται στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών και στερέωσης πρανών.

Ως παραδείγματα ανέφερε τη στερέωση πρανών στη Μονεμβασιά και την παρέμβαση στο μονοπάτι της Αρβανιτιάς στο Ναύπλιο, ενώ μίλησε και για κοινωνικές υποδομές, όπως η δημιουργία κέντρου φιλοξενίας για παιδιά στο φάσμα της νευροδιαφορετικότητας στη Μεγαλόπολη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον οδικό άξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα. Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου χαρακτήρισε την ολοκλήρωση του δυτικού οδικού άξονα έργο αναπτυξιακής σημασίας, εκτιμώντας ότι η σύνδεση του Πύργου με το Καλό Νερό και την Τσακώνα μπορεί να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική διασύνδεση της περιοχής.

Οι δύο περιφερειάρχες τάχθηκαν υπέρ της συνέχισης της διεκδίκησης και της συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου.

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης επικέντρωσε την παρέμβασή του στην προσέλκυση επενδύσεων, στην εξωστρέφεια και στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αναφέρθηκε επίσης σε κοινωνικές υποδομές, έργα πολιτισμού και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι οι διαθέσιμοι πόροι πρέπει να οδηγούν σε απτό αποτέλεσμα για τις τοπικές κοινωνίες.