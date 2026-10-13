Παγκράτι: Νεκρός 35χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σφοδρή σύγκρουση με ΙΧ (βίντεο)

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Παγκράτι, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, ενώ ο 35χρονος μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του μετά τον σοβαρό που υπέστη.

Σε βίντεο – ντοκουμέντο αποτυπώνεται η στιγμή της σύγκρουσης. Ο 52χρονος οδηγός του Ι.Χ. κινούνταν με τόσο μεγάλη ταχύτητα που μετά τη σύγκρουση με τη μοτοσικλέτα, χτύπησε και άλλα οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς συνέβη η σύγκρουση.

Πηγή: news247.gr