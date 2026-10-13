eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026 08:03

Παγκράτι: Νεκρός 35χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σφοδρή σύγκρουση με ΙΧ (βίντεο)

Γράφτηκε από την

Παγκράτι: Νεκρός 35χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σφοδρή σύγκρουση με ΙΧ (βίντεο)

Premium Strom

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Παγκράτι, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, ενώ ο 35χρονος μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του μετά τον σοβαρό που υπέστη.

Σε βίντεο – ντοκουμέντο αποτυπώνεται η στιγμή της σύγκρουσης. Ο 52χρονος οδηγός του Ι.Χ. κινούνταν με τόσο μεγάλη ταχύτητα που μετά τη σύγκρουση με τη μοτοσικλέτα, χτύπησε και άλλα οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς συνέβη η σύγκρουση.

Πηγή: news247.gr

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις