Χωριάτικο: Ξεκινούν σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων – Στο Εσωτερικών Υποθέσεων ο φάκελος, εξετάζονται αστυνομικοί και δημόσιοι υπάλληλοι

Ξεκινούν οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση «Χωριάτικο», με 30 κατηγορούμενους να απολογούνται το πρωί και τον ιδιοκτήτη το απόγευμα.

Η δικογραφία είναι ογκώδης, ξεπερνά τις 500 σελίδες και περιλαμβάνει πολλά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι και αστυνομικοί που φέρονται να εξυπηρετούσαν το κύκλωμα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω της αλυσίδας φούρνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φάκελος διαβιβάζεται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να εξακριβωθεί ο ακριβής ρόλος των δημοσίων υπαλλήλων που αναφέρονται στη δικογραφία. Πρόκειται για άτομα που εργάζονταν σε ελεγκτικούς μηχανισμούς και φέρονται να έκαναν τα στραβά μάτια ή και να συνεργάζονταν με το κύκλωμα, ώστε τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής ομάδας να κερδίζουν πολλά εκατομμύρια από τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα. Στο κύκλωμα, τα πρόσωπα αυτά φέρονται να αποκαλούνταν «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «ξαδέλφες» και «θείες».

Οι υπάλληλοι ανήκουν στην εφορία, στον ΕΦΚΑ και στην Επιθεώρηση Εργασίας. Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να τους δωροδοκούσαν με τα λεγόμενα «κραγιονάκια», μια κωδική ονομασία που, όπως προκύπτει, ήταν πραγματική. Σε αντάλλαγμα, οι υπάλληλοι έκαναν τα στραβά μάτια ή ενημέρωναν για τους ελέγχους που επρόκειτο να γίνουν στα καταστήματα της οργάνωσης.

Δύο αστυνομικοί αναζητούνται για ταυτοποίηση

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν δύο συναδέλφους τους που είχαν εμπλοκή με το κύκλωμα. Ο ένας φέρεται να είχε ρόλο πληροφοριοδότη, ενημερώνοντας τα μέλη για το πότε θα γίνονταν έλεγχοι στις επιχειρήσεις της ομάδας. Ο δεύτερος φέρεται να έχει λάβει 1.500 ευρώ από έναν από τους κατηγορούμενους, για λόγο που παραμένει άγνωστος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρχει και τρίτο πρόσωπο εντός της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο φέρεται να ενημέρωσε τον 57χρονο φερόμενο εγκέφαλο ότι επίκειται η σύλληψή του. Εκείνος κατέστρωσε σχέδιο, αλλάζοντας συνεχώς κρησφύγετα, ώστε να γλιτώσει, κάτι που τελικά δεν κατάφερε.

Ο «Μεγάλος», ο «Daddy» και το δεξί του χέρι

Εγκέφαλος του κυκλώματος ήταν ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Το Χωριάτικο» και άλλων γνωστών αλυσίδων φούρνων, τον οποίο τα υπόλοιπα μέλη αποκαλούσαν «Μεγάλο» και «Daddy». Από τη δικογραφία προκύπτει ότι τα μέλη χρησιμοποιούσαν εκτενώς ψευδώνυμα, ώστε να μην δίνουν στόχο και να καλύπτουν τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Δεξί του χέρι ήταν μια 47χρονη, η οποία αναλάμβανε δράση όταν τα πράγματα δυσκόλευαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε πριν από λίγους μήνες σε φούρνο του κυκλώματος στη λεωφόρο Συγγρού. Η 47χρονη μίλησε με προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας και στη συνέχεια με συνεργό της, στον οποίο έδωσε εντολή να αγοράσει αρώματα και κραγιόν για τουλάχιστον δέκα δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι επρόκειτο να συμμετάσχουν στον έλεγχο για το ατύχημα. Με τα «δώρα» αυτά φέρονται να τους εξαγόρασαν, ώστε να κάνουν τα στραβά μάτια.

Δεν αποκλείεται τα «δωράκια», πανάκριβα αρώματα και κραγιόν, να ήταν τακτικά και να δίνονταν κάθε φορά που χρειαζόταν να εξυπηρετηθεί κάποια παρανομία, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται μεγάλες αξίες. Οι αρχές θα ελέγξουν και τη ροή χρημάτων προς τους δημοσίους υπαλλήλους, για να διαπιστωθεί αν μέρος των κερδών κατέληγε σε αυτούς.



Εκατομμύρια στο εξωτερικό και ακίνητο στη Μύκονο

Τα οικονομικά στοιχεία έχουν μεγάλη σημασία, καθώς τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να είχαν βγάλει τεράστια ποσά από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο εξωτερικό, κυρίως σε Βουλγαρία, Ολλανδία και Δανία. Με τουλάχιστον 2,6 εκατομμύρια ευρώ αγόρασαν ακίνητο στη Μύκονο, σε μια προσπάθεια να ξεπλύνουν μέρος των κερδών τους.

Παράλληλα είχαν δημιουργήσει εικονικές εταιρείες στο Ντουμπάι. Μέσω τρίτου προσώπου εκδίδονταν προς αυτές τιμολόγια για το 10% των κερδών, τα χρήματα μεταφέρονταν εκεί και επέστρεφαν στην Ελλάδα σε μετρητά. Η ροή του χρήματος φαίνεται να έχει προκύψει από την έρευνα των αστυνομικών του «ελληνικού FBI».

Στριπ κλαμπ και εκβιασμοί γυναικών

Έχει προκύψει επίσης ποια νυχτερινά κέντρα λειτουργούσαν τα μέλη της ομάδας: δύο στριπ κλαμπ στη λεωφόρο Συγγρού, ένα στα Ιλίσια και ένα στη Μύκονο. Εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, γινόταν trafficking με θύματα γυναίκες, τις οποίες εκβίαζαν ώστε να εκδίδονται. Τα χρήματα κατέληγαν στους φούρνους, όπου ξεπλένονταν τα παράνομα κέρδη.

Πηγή: ertnews.gr