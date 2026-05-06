e-ΕΦΚΑ: Ψηφιακό «άλμα» στην κοινωνική ασφάλιση

Σε μια καθοριστική φάση πλήρους ψηφιακού μετασχηματισμού εισέρχεται ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), παρουσιάζοντας το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.), ένα έργο-ορόσημο που έρχεται να αναδιαμορφώσει σε βάθος τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται, στην ουσία, για μια συνολική επανεκκίνηση του ασφαλιστικού πληροφοριακού περιβάλλοντος, καθώς το νέο Ο.Π.Σ. αναβαθμίζει ουσιαστικά όλες τις κρίσιμες λειτουργίες του φορέα: από τη διαχείριση εισφορών και ασφαλιστικού χρόνου μέχρι τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και την απονομή παροχών και συντάξεων.

Στην πράξη, το σύστημα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ενιαία εφαρμογή κανόνων ασφάλισης, ταχύτερη έκδοση συντάξεων, άμεση προσαρμογή σε κανονιστικές αλλαγές, ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας και βελτίωση της εισπραξιμότητας.

Ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα για την κοινωνική ασφάλιση

Το νέο Ο.Π.Σ. δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά τη μετάβαση σε ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Όλα τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα ενοποιούνται σε ένα σύγχρονο, συνεκτικό και διαλειτουργικό περιβάλλον, το οποίο συνδέεται απρόσκοπτα με κρίσιμους δημόσιους φορείς, όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

Με τον τρόπο αυτό, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ενισχύεται η διαφάνεια των διαδικασιών, περιορίζονται τα διοικητικά κενά και δημιουργείται ένα σταθερό πλαίσιο ανταλλαγής δεδομένων με υψηλή αξιοπιστία.

Τα οφέλη στην πράξη: ταχύτητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εφαρμογή του νέου συστήματος αναμένεται να έχει άμεσο και απτό αντίκτυπο στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, το νέο σύστημα επιφέρει:

- Επιτάχυνση στην απονομή συντάξεων, με την καθιέρωση ενιαίων και αυτοματοποιημένων διαδικασιών που περιορίζουν σημαντικά τις καθυστερήσεις.

- Ηλεκτρονική Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), που διασφαλίζει ακρίβεια στα ασφαλιστικά δεδομένα και έγκαιρη αποτύπωση των υποχρεώσεων των εργοδοτών.

- Μείωση της γραφειοκρατίας στην πράξη, μέσα από το νέο μητρώο εργοδοτών και την ψηφιακή διαχείριση της διακίνησης δικαιολογητικών, περιορίζοντας την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες του φορέα.

- Ενίσχυση της διαφάνειας και του ελεγκτικού μηχανισμού, με πιο αποτελεσματική παρακολούθηση των εισφορών και καλύτερη θωράκιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Πανελλαδικός κύκλος ενημέρωσης με την ενεργό συμμετοχή των θεσμικών φορέων

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, παρουσίασε το στρατηγικό σχέδιο του φορέα στην Πάτρα στις 5 Μαΐου 2026, συνεχίζοντας με επιτυχία έναν κύκλο ενημερωτικών εκδηλώσεων που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, όπως το Ηράκλειο Κρήτης και η Λάρισα, ενώ αντίστοιχες δράσεις προγραμματίζονται για τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

Οι εκδηλώσεις αυτές δεν αποτελούν απλώς ενημερωτικές πρωτοβουλίες, αλλά εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική διαβούλευσης και θεσμικής διαφάνειας, με στόχο την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη μεγάλη αυτή μεταρρυθμιστική μετάβαση.

Η ισχυρή παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Επιμελητηρίων, καθώς και λογιστών και φοροτεχνικών, επιβεβαιώνει στην πράξη την ανάγκη για συνεχή διάλογο και συνεργασία σε ένα τόσο σύνθετο και κρίσιμο εγχείρημα.

Μέρος του εθνικού ψηφιακού μετασχηματισμού

Το έργο του νέου Ο.Π.Σ. εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ψηφιακού μετασχηματισμού του ελληνικού κράτους και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Next Generation EU.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό, η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα φάση θεσμικής και λειτουργικής ωριμότητας: περισσότερο ενιαία, σύγχρονη και τεχνολογικά προηγμένη.

Στο νέο αυτό περιβάλλον, ενισχύεται ουσιαστικά η διοικητική ικανότητα του φορέα και αναβαθμίζεται η διαλειτουργικότητα των συστημάτων, διασφαλίζοντας την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών, με επίκεντρο την αξιοπιστία και τη διαφάνεια, προς πολίτες και επιχειρήσεις.

ΑΠΕ-ΜΠΕ