Νέο «ράλι» στο πετρέλαιο Brent

Σε υψηλά έξι εβδομάδων σκαρφάλωσαν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 98 δολάρια ανά βαρέλι.

Η πέμπτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση πυροδοτήθηκε από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανοϊρανικές απειλές και οι επιθέσεις των Χούθι εντείνουν τους φόβους για διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό.