Νέο «ράλι» στο πετρέλαιο Brent

14:27 23/07
Η πέμπτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση πυροδοτήθηκε από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανοϊρανικές απειλές και οι επιθέσεις των Χούθι εντείνουν τους φόβους για διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό.
Σε υψηλά έξι εβδομάδων σκαρφάλωσαν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 98 δολάρια ανά βαρέλι.
Η πέμπτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση πυροδοτήθηκε από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανοϊρανικές απειλές και οι επιθέσεις των Χούθι εντείνουν τους φόβους για διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό.