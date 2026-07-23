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Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026 14:27

Νέο «ράλι» στο πετρέλαιο Brent

Γράφτηκε από την

Νέο «ράλι» στο πετρέλαιο Brent

Premium Strom

Σε υψηλά έξι εβδομάδων σκαρφάλωσαν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 98 δολάρια ανά βαρέλι.

Η πέμπτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση πυροδοτήθηκε από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανοϊρανικές απειλές και οι επιθέσεις των Χούθι εντείνουν τους φόβους για διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό.

 

Κατηγορία Οικονομία
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