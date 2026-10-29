Πληρώνονται σήμερα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ – Πότε θα δουν τα χρήματα οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα στα ΑΤΜ των τραπεζών μετά τις 6 το απόγευμα.
Όπως γίνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, οι πληρωμές πραγματοποιούνται την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας που έχει οριστεί, από το απόγευμα, και η καταβολή αφορά πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών.
Ποια επιδόματα πληρώνονται
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σήμερα αναμένεται να καταβληθούν:
Το επίδομα στέγασης, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τα αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων και το επίδομα γέννησης, μαζί με πολλές ακόμη παροχές του ΟΠΕΚΑ.