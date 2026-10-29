Υπουργείο Παιδείας: Κοινοί κανόνες πιστοποίησης για ΑΕΙ και πανεπιστημιακά νομικά πρόσωπα

Στόχος είναι το πλαίσιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) να εφαρμόζεται με τους ίδιους όρους σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Η τροπολογία περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί σήμερα, Πέμπτη, στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η ρύθμιση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις διασφάλισης της ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και στις ανάγκες ενός συστήματος που διευρύνεται και αποκτά διεθνή χαρακτήρα. Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι η αξιοπιστία της πιστοποίησης προϋποθέτει σαφείς κανόνες, ανεξάρτητη κρίση και ενιαία εφαρμογή.

Τι προβλέπει η τροπολογία

Με τη ρύθμιση, ο Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εξωτερικών Αξιολογητών, ο Οδηγός Πιστοποίησης και ο Κώδικας Δεοντολογίας υπάγονται σε ενιαία εξουσιοδοτική διάταξη και κοινούς κανόνες. Η ΕΘΑΑΕ αναμένεται το επόμενο διάστημα να εξειδικεύσει το νέο κανονιστικό πλαίσιο.

Οι διαδικασίες πιστοποίησης που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη θα συνεχιστούν βάσει μεταβατικού κανόνα. Όπως αναφέρει το υπουργείο, ο κανόνας προβλέπει ότι τα μέλη των επιτροπών θα πληρούν τις προϋποθέσεις του νέου πλαισίου, ενώ θα αξιοποιηθεί και το έργο που έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Το υπουργείο σημειώνει ότι η ρύθμιση αποσκοπεί στην ασφάλεια δικαίου και στη διασφάλιση ότι κάθε ίδρυμα και κάθε φοιτητής γνωρίζει εκ των προτέρων τους κανόνες με τους οποίους αξιολογείται ένα πρόγραμμα σπουδών. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι τίτλοι σπουδών που απονέμονται στην Ελλάδα πρέπει να κρίνονται με ενιαία κριτήρια και την ίδια αυστηρότητα, ανεξάρτητα από το ίδρυμα προέλευσής τους.