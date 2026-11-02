Επίδομα θέρμανσης: Στο ΦΕΚ η ΚΥΑ με όλες τις λεπτομέρειες - Τα κριτήρια, τα ποσά και οι πληρωμές - Τι ισχύει για τις πολυκατοικίες

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία ανοίγει το δρόμο για την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκειμένου να αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027.

Τα ποσά της ενίσχυσης που θα χορηγηθούν σε περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, είναι αυξημένα κατά 30% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, σε μια προσπάθεια να μετριαστούν οι αυξανόμενες πιέσεις από την ενεργειακή κρίση.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, ενώ η προκαταβολή (αυξημένη και αυτή κατά 30%) θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Κάθε δικαιούχος (ιδιοκτήτες, ενοικιαστές ή όσοι κατοικούν σε δωρεάν παραχωρούμενα ακίνητα), μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος: πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια. Για το ρεύμα απαιτείται ενεργή παροχή που αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία. Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ). Για καυσόξυλα και πέλετ ισχύουν και γεωγραφικά κριτήρια: τα καυσόξυλα αφορούν οικισμούς έως 10.000 κατοίκους και πέλετ έως 25.000 κατοίκους, με τον προβλεπόμενο κλιματικό συντελεστή.

Εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, οι φιλοξενούμενοι, τα εξαρτώμενα μέλη, όσοι αιτούνται επίδομα για επαγγελματική στέγη και οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής που υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα. Προβλέπονται επίσης εξαιρέσεις με βάση τα οχήματα και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

Το ελάχιστο επίδομα ξεκινάει από 100 ευρώ και μπορεί να ανέλθει έως τα 1.560 ευρώ για τους κατοίκους των περιοχών της χώρας με δριμύ ψύχος κατά την διάρκεια του χειμώνα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας, το είδος θέρμανσης και τα στοιχεία του ακινήτου. Απαραίτητη είναι και η δήλωση τραπεζικού λογαριασμού IBAN στο myAADE.

Τα ποσά

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ:

Τα ποσά αναφοράς διαμορφώνονται σε 380 ευρώ για το ηλεκτρικό ρεύμα, 360 ευρώ για τα πέλετ, 350 ευρώ για τα καυσόξυλα και την τηλεθέρμανση, 325 ευρώ για το φυσικό αέριο και 300 ευρώ για το πετρέλαιο, το υγραέριο και την μπλε κηροζίνη.

Τα ποσά προσαυξάνονται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί και κατά 30% ειδικά για τη φετινή χειμερινή περίοδο.

Το τελικό ποσό εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή που βρίσκεται η κατοικία. Το επίδομα ξεκινά από τα 100 ευρώ και φτάνει έως τα 1.040 ευρώ ενώ σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης το ανώτατο όριο ανεβαίνει στα 1.300 ευρώ και στους πιο ψυχρούς οικισμούς στα 1.560 ευρώ.

Οι περσινοί δικαιούχοι θα λάβουν προκαταβολή με βάση το 60% του επιδόματος που εισέπραξαν τη σεζόν 2025-2026 προσαυξημένο κατά 30%. Για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή υπολογίζεται στο 50% του προβλεπόμενου ποσού προσαυξημένο κατά 30%. Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής ανέρχεται σε 80 ευρώ.

Τα κριτήρια

Στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την χορήγηση του επιδόματος δεν υπάρχουν αλλαγές.

Άγαμοι: Ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ.

Έγγαμοι: Εισόδημα έως 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Μονογονεϊκές οικογένειες: Εισόδημα έως 29.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Ακίνητη περιουσία: Έως 200.000 ευρώ για άγαμους και έως 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί.

Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά οικογενειακά ακαθάριστα έσοδα από αυτή δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.

Εκτός επιδόματος μένουν οι φιλοξενούμενοι, τα εξαρτώμενα μέλη, όσοι υπόκεινται σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης και όσοι διαθέτουν περισσότερα από δύο Ι.Χ..

Για την επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας αποκλείονται επίσης οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ).

Οι πολυκατοικίες

Όπως κάθε χρόνο, ειδική διαδικασία προβλέπεται για τις πολυκατοικίες. Πριν από την υποβολή των αιτήσεων, ο διαχειριστής ή ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας θα πρέπει να δημιουργήσει το προφίλ της στην πλατφόρμα myΘέρμανση δηλώνοντας τα στοιχεία της, τα διαμερίσματα και τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε ιδιοκτησίας στις δαπάνες θέρμανσης. Στη συνέχεια, οι ένοικοι που πληρούν τα κριτήρια θα μπορούν να υποβάλουν τις δικές τους αιτήσεις. Τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδίδονται στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει, ή στον ΑΦΜ με τον οποίο έχει δημιουργηθεί το προφίλ της.

Οι πληρωμές

Μετά την προκαταβολή του Δεκεμβρίου ακολουθεί νέα πληρωμή έως τις 28 Μαΐου 2027 ενώ για το φυσικό αέριο, την τηλεθέρμανση και το ηλεκτρικό ρεύμα προβλέπεται συμπληρωματική πληρωμή έως τις 30 Ιουλίου 2027. Για να λάβουν ολόκληρο το επίδομα οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει επιλέξιμες αγορές ή καταναλώσεις θέρμανσης αξίας τουλάχιστον διπλάσιας από την επιδότηση που δικαιούνται.

Πηγή: ertnews