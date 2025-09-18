Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πολιτική σταθερότητα θέλει το 37%, ποια κόμματα μένουν εκτός Βουλής (Βίντεο)

Οκτώ είναι τα κόμματα που σύμφωνα με την έρευνα πιάνουν το όριο εκπροσώπησης στη Βουλή, ενώ εκτός αυτής εμφανίζονται το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, η Νέα Αριστερά και η Νίκη.
Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων έχουν ως εξής: Νέα Δημοκρατία 21,8%, ΠΑΣΟΚ 10,5%, Ελληνική Λύση 9,2%, Πλεύση Ελευθερίας 7,9%, ΚΚΕ 6,3%, ΣΥΡΙΖΑ 4,8%, ΜέΡΑ25 3,2%, Φωνή Λογικής 3,2%, Νέα Αριστερά 1,9%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,7%, Νίκη 1,5% και Σπαρτιάτες 0,3%.
Τα αντίστοιχα ποσοστά στην εκτίμηση ψήφου της έρευνας διαμορφώνονται ως εξής:
- Νέα Δημοκρατία 28,2%, έδρες 116
- ΠΑΣΟΚ 13,6%, έδρες 43
- Ελληνική Λύση 11,8%, έδρες 37
- Πλεύση Ελευθερίας 10,2%, έδρες 32
- ΚΚΕ 8,1%, έδρες 26
- ΣΥΡΙΖΑ 6,2%, έδρες 20
- ΜέΡΑ25, 4,2%, έδρες 13
- Φωνή Λογικής 4,1%, έδρες 13
- Νέα Αριστερά 2,5%
- Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%
- Νίκη 1,9%
- Σπαρτιάτες 0,4%
Στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου προηγείται με 37% θετικές γνώμες και ακολουθούν: Δημήτρης Κουτσούμπας με 33%, Κυριάκος Μητσοτάκης 29%, Κυριάκος Βελόπουλος 27%, Σωκράτης Φάμελλος 25%, Νίκος Ανδρουλάκης 25%, Αφροδίτη Λατινοπούλου 21%, Αλέξης Χαρίτσης 21%, Στέφανος Κασσελάκης 15%, Δημήτρης Νατσιός 11%, Βασίλης Στίγκας 4%.
Στο ερώτημα για καταλληλότερο για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 25% και ακολουθούν: Νίκος Ανδρουλάκης 7%, Κυριάκος Βελόπουλος 7%, Ζωή Κωνσταντοπούλου 7%, Αφροδίτη Λατινοπούλου 3%, Δημήτρης Κουτσούμπας 3%, Στέφανος Κασσελάκης 2%, Γιάνης Βαρουφάκης 1%, Σωκράτης Φάμελλος 1%
Στο δίλημμα «πολιτική σταθερότητα» ή «πολιτική αλλαγής» το 37% απαντά το πρώτο και το 62% το δεύτερο.
Τέλος στο πόσο πιθανό είναι να στηρίξουν ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, το 10% των ερωτηθέντων απάντησε «πολύ πιθανό» και το 11% «αρκετά πιθανό». «Όχι και τόσο πιθανό» απάντησε το 18% και «απίθανο» τοπ 50%.