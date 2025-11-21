Δένδιας: Θωρακίζουμε την Ελλάδα με αλλαγές σε μέσα και φιλοσοφία, έχοντας στο επίκεντρο το έμψυχο δυναμικό

Σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον μεταβαλλόμενων ισορροπιών, οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν σταθερό πυλώνα αποτροπής, ασφάλειας, διεθνούς αξιοπιστίας.

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην ημερήσια διαταγή του για τη σημερινή (21 Νοεμβρίου) Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Απευθυνόμενος στους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, στρατιώτες, ναύτες, σμηνίτες, εθνοφύλακες, εφέδρους καθώς και το πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Σήμερα, η πατρίδα τιμά τις Ένοπλες Δυνάμεις της. Τιμά το διαχρονικό θεμέλιο της εθνικής ασφάλειας και της ανεξαρτησίας μας.

Τιμά την αδιάκοπη παρουσία του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας σε κάθε σημείο της επικράτειάς μας.

Τιμά όσους υπηρέτησαν, όσους υπηρετούν και όσους έπεσαν στο καθήκον».

«Η 21η Νοεμβρίου», εξήγησε, «συνδέει αδιάσπαστα την εθνική μνήμη με τη θρησκευτική μας παράδοση. Εορτάζουμε τα Εισόδια της Θεοτόκου, Υπερμάχου Στρατηγού των Ενόπλων Δυνάμεων. Η Παναγία σκέπει διαχρονικά τις Ένοπλες Δυνάμεις και δι' αυτών σκέπει την πατρίδα μας. Αποτελεί το σύμβολο της προσήλωσης στις υπέρτερες αξίες που συγκροτούν την ταυτότητα, τη συνοχή και την ιστορική συνέχεια του έθνους».

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός, οι Ένοπλες Δυνάμεις «προβάλλουν, με συνέπεια και ισχύ, τις αξίες της δημοκρατίας, της ειρήνης, της ελευθερίας, του δικαίου».

«Υπερασπίζονται», συνέχισε, «την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας».

«Ενισχύουν», ανέλυσε, «τη θέση μας στη Μεσόγειο, στην Ευρώπη, στο διεθνές περιβάλλον» ενώ πρόσθεσε: «Παράλληλα, το έργο τους υπερβαίνει μια επιχειρησιακή αποστολή. Η παρουσία δίπλα στην κοινωνία, σε φυσικές καταστροφές και δοκιμασίες, αποδεικνύει τη βαθιά ηθική διάσταση του ρόλου των Ενόπλων Δυνάμεων. Αναδεικνύει τον άνθρωπο πίσω από τη στολή. Εδραιώνει τη σχέση εμπιστοσύνης Ενόπλων Δυνάμεων - ελληνικού λαού».

Απευθυνόμενος τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων μας Δυνάμεων, ο κ. Δένδιας τόνισε: «Ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι αποτελείτε τους φρουρούς της Εθνικής Επικράτειας. Γνωρίζει ότι, αν απαιτηθεί, θα κάνετε το αναγκαίο. Αισθάνεται υπερηφάνεια για εσάς. Σας τιμά. Αναγνωρίζει, στηρίζει, ενισχύει την αποστολή σας».

«Η μέριμνα για το προσωπικό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ακρογωνιαίο λίθο της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας. Στόχος σταθερός. Στόχος αδιαπραγμάτευτος» ξεκαθάρισε.

Κάλεσε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να συνεχίσουν «με προσήλωση» να εκτελούν το συνταγματικό τους καθήκον, «με οδηγό τις αξίες και τα ιδανικά που διαμόρφωσαν το έθνος στον χρόνο και στην Ιστορία».

Τέλος, ευχήθηκε σε όλα τα στελέχη και τις οικογένειές τους υγεία, πρόοδο και προκοπή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ