Ανδρουλάκης: "Δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία σε καμία εκδοχή της"

«Δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία σε καμία εκδοχή της. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση δεν υπάρχει», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο in.gr.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προσδιόρισε ως κεντρικό διακύβευμα την πολιτική αλλαγή, τη νίκη του κόμματός του και να πάει η ΝΔ στην αντιπολίτευση. Παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του για την εξέλιξη της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Εκτίμησε ότι εάν οι βομβαρδισμοί εξελιχθούν σε χερσαίες επιχειρήσεις, και με την εμπλοκή κι άλλων δυνάμεων, θα έχουμε μια πολύ μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, ένα μεγάλο κύμα μεταναστών και φοβερές οικονομικές συνέπειες.

Σχετικά με την στρατιωτική παρουσία της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, υπογράμμισε ότι «τα γεγονότα που συνέβησαν στην Κύπρο, προφανέστατα δημιουργούν ένα κλίμα ανασφάλειας» και πως «γι' αυτό, σωστά η χώρα μας και οι ευρωπαϊκές χώρες έδειξαν αμέριστη αλληλεγγύη στην Κύπρο». «Μιλώ για όλη την Κύπρο, διότι έχει ενταχθεί όλο το νησί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό είναι αδιανόητες οι επιλογές Ερντογάν να στείλει F-16. Εκεί πάνε τα ευρωπαϊκά κράτη να στηρίξουν την Κύπρο ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία δεν έχει κανέναν λόγο να ενισχύσει τον στρατό κατοχής», σημείωσε. Υπογράμμισε ότι «η θέση μας είναι ότι πρέπει να στηρίξουμε την Κύπρο και οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ενδεχομένως πληγεί. Δεν υπάρχει, όμως, για μας κανένα σενάριο εμπλοκής της χώρας σ' έναν πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν. Καμία εμπλοκή σημαίνει και μη χρήση των βάσεων σε επιχειρήσεις που μπορεί να ξεκινήσουν από την Ελλάδα». Επανέλαβε ότι η «προληπτική» στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ χωρίς απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ συνιστά ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι ο σεβασμός στους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας είναι αδιαπραγμάτευτος. Σχολίασε ότι υπάρχει ο ΟΗΕ και κανόνες και πως «αν φύγουμε απ' αυτό και πάμε σε μια ζούγκλα, όπου ο Τραμπ θα λέει "θα βομβαρδίσω και μετά θα διορίσω ποια θα είναι η επόμενη ηγεσία του Ιράν", καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για έναν κόσμο όπου οι αναθεωρητές, οι ισχυροί, θα λειτουργούν εις βάρος όποιων θεωρούν λιγότερο ισχυρούς ή αδύναμους».

Ερωτηθείς για τη στάση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, επεσήμανε ότι «εξέφρασε την άποψη των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών» που είναι: «Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη αμέριστη - γι' αυτό τις επόμενες μέρες πήγε πλοίο και της Ισπανίας στην Κύπρο - αλλά καμία εμπλοκή στον πόλεμο», επισημαίνοντας ότι αυτή τη θέση εκφράζει και το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «τη συμφωνία για να δώσει η Ισπανία τεχνογνωσία για τα αεροπλανοφόρα στην Τουρκία, δεν την υπέγραψε ο κ. Σάντσεθ», αλλά «ο κ. Ραχόι, που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ομοτράπεζος της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη». Σχολίασε ότι «όπλα πουλάει και η Ιταλία της κυρίας Μελόνι, δεν το άκουσα. Πουλάει και η Γερμανία του κυρίου Μερτς, δεν το άκουσα». «Άρα», είπε, «καλό θα είναι τα fake news σε τέτοιες συνθήκες να πηγαίνουν λίγο στην άκρη και να μιλάμε σοβαρά» και πως δεν περιποιεί τιμή για την κυβέρνηση «το να προσπαθούμε με fake news να αποδυναμώσουμε χώρες, όχι μόνο γεωπολιτικούς, αλλά και οικονομικούς στρατηγικούς συμμάχους μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε στην ανάγκη η ΕΕ να έχει ευρωστρατό, κοινά εξοπλιστικά προγράμματα και κοινή στρατηγική εξαγωγής όπλων σε τρίτες χώρες.

Σχετικά με την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου στην ελληνική κοινωνία, σημείωσε ότι «πρέπει να δώσουμε κίνητρα ώστε τα πράσινα τιμολόγια να γίνουν μπλε τιμολόγια, σταθερά τιμολόγια. Γιατί με σταθερές τιμές ο άλλος νιώθει ασφάλεια. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πιθανόν να πρέπει να συνδεθεί με την αύξηση των τιμών και να υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά».

Ως προς το σκάνδαλο των υποκλοπών και των αλλεπάλληλων δικαστικών αποφάσεων που «αποτελούν κόλαφο» για την κυβέρνηση, αλλά και ερωτηθείς για τον ρόλο του πρωθυπουργού, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Είμαι πεπεισμένος ότι ο κ. Μητσοτάκης και το Μέγαρο Μαξίμου είχαν πλήρη εικόνα του Predator. Είμαι σίγουρος ότι το Μέγαρο Μαξίμου και ο ίδιος οργάνωσαν αυτό το παρακράτος των υποκλοπών και του Predator. Διότι για μας, ΕΥΠ και Predator είναι το ίδιο πράγμα. Φαίνεται απ' τις ημερομηνίες και απ' τα στοιχεία που έχουν προκύψει».

«Οι πρωτοβουλίες μου για τις υποκλοπές, για το κράτος δικαίου, δεν είναι για να κάνω επικοινωνιακό σόου. Είναι για να αλλάξω τη χώρα μας. Είναι για να γίνουμε μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα, όπου θα ξέρει ο κάθε πολίτης ότι όσο ισχυρός και να είσαι οικονομικά ή πολιτικά, θα έχεις την ίδια αντιμετώπιση με τον φτωχότερο Έλληνα. Αυτός είναι ο στόχος μου, αυτό είναι το χρέος μου, γι' αυτό θα πάω και τις υποκλοπές μέχρι τέλους. Το τέλος θα είναι, όταν πληρώσουν νομικά αυτοί που σχεδίασαν το παρακράτος», υπογράμμισε.

Κατηγόρησε δε την κυβέρνηση για συνεχείς υποθέσεις διαφθοράς, μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το Ταμείο Ανάκαμψης: «Είναι μια σκοτεινή κυβέρνηση. Είναι μια κυβέρνηση, που κατασπαταλά συστηματικά τους πόρους του ελληνικού λαού, -είτε ευρωπαϊκούς είτε εγχώριους».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία και τη σημερινή πολιτική της κυβέρνησης δεν υπάρχει. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα στόχο: τη νίκη έστω και με μία ψήφο. Ο στόχος, λοιπόν, είναι ένας: η πολιτική αλλαγή». «Μια άλλη πολιτική, η οποία θα μειώσει τις ανισότητες, θα οικοδομήσει ισχυρή υγεία και παιδεία, θα έχει μία άλλη κοινωνική πολιτική και όχι διαφθορά», πρόσθεσε. Απέρριψε απόλυτα τυχόν σενάρια συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, επισημαίνοντας σε σχετική ερώτηση της δημοσιογράφου όπου παρουσίασε διάφορες εκδοχές ότι «δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία σε καμία εκδοχή της. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση δεν υπάρχει». Ερωτηθείς για τη χρεία ειδικού σχετικού ψηφίσματος στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, σχολίασε ότι «είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό για να το χρησιμοποιήσουμε λες και είμαστε σε γενική συνέλευση φοιτητών». «Επειδή δεν είναι γενική συνέλευση φοιτητών, δεν είναι θέμα ψηφίσματος, είναι θέμα εθνικής πολιτικής στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ», συνέχισε, για να τονίσει ότι «το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του θα παρουσιάσει την εθνική στρατηγική του για τη χώρα, όπου θα γίνεται απολύτως καθαρό ότι αυτή δεν μπορεί να υλοποιηθεί με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Αυτό, λοιπόν, δεν είναι θέμα ενός ψηφίσματος. Είναι θέμα μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής».

Κληθείς να τοποθετηθεί για τις συγκλίσεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς και τα πολιτικά σχέδια του κ. Τσίπρα, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «η Κεντροαριστερά και η Δημοκρατική Παράταξη θα πρωταγωνιστήσει με καθαρά λόγια, με ήθος και συνέπεια» και ότι «πρόσωπα που έχουν κριθεί για τις επιλογές τους δεν νομίζω ότι μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο». «Όταν έχεις οργανώσει ένα ολόκληρο σχέδιο εξαφάνισης του ΠΑΣΟΚ και μετά από αυτό το σχέδιο οργανώνεις ένα σχέδιο εξαφάνισης του ίδιου του κόμματός σου, δεν νομίζω ότι έχεις την αξιοπιστία να θεωρείς ότι αυτός ο χώρος μπορεί να αναγεννηθεί μέσω ενός προσκηνιακού πολιτικού σχεδίου», είπε.

Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες ανοίγματος του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «είμαστε ανοιχτοί να έρθουν και άλλοι άνθρωποι και άλλες κοινωνικές δυνάμεις» και ότι «δεν αποκλείουμε τις συνεργασίες, αλλά πάντα με πολιτικό περιεχόμενο». Όμως, υπογράμμισε, «σε παιχνίδια παρασκηνίου που θέλουν να φτιάχνουν κόμματα για να μπορεί ο καθένας να έχει έναν παίκτη στο τραπέζι, το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά δεν συμμετέχουμε». «Δύναμή μου είναι η πολιτική μου αυτονομία», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, εκφράζοντας την ελπίδα ο λαός να τιμήσει αυτόν τον αγώνα, «να είμαστε πρώτο κόμμα, να χάσει η Νέα Δημοκρατία και να έχουμε πολιτική αλλαγή».

ΑΠΕ - ΜΠΕ