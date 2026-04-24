Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στις χώρες της ΕΕ που απειλούνται

«Είναι πολύ σημαντικό ότι το έκτακτο ευρωπαϊκό συμβούλιο διεξάγεται σε αυτή τη χρονική συγκυρία στην Κύπρο. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πως θα αναβαθμίσουμε την έννοια της ευρωπαΐκής στρατηγικής αυτονομίας αλλά και την έννοια της ευρωπαΐκής αμυντικής αλληλεγγύης», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λευκωσία.

«Η Ελλάδα και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου όταν δέχτηκε επίθεση στα πλαίσια της σύρραξης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτή ήταν η πρώτη έμπρακτη απόδειξη ότι η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται. Εδώ και αρκετό καιρό μιλάω για την ανάγκη να υπάρξει μία ουσιαστική αναβάθμιση και ενεργοποίηση του άρθρου 42 παράγραφος 7 των ευρωπαϊκών συνθηκών, την ρήτρα δηλαδή της αμοιβαίας συνδρομής η οποία ουσιαστικά υποχρεώνει τα κράτη να συνδράμουν στο πλευρό οποιουδήποτε κράτους μέλους δεχτεί κάποια επίθεση. Και θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το θέμα αυτό έχει μπει για τα καλά στην ατζέντα του ευρωπαϊκου συμβουλίου», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

«Και σίγουρα η Ελλάδα θα αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή προεδρία του δεύτερου εξαμήνου του 2027 έτσι ώστε να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο αυτή τη συζήτηση», υπογράμμισε.

«Έχουμε την ευκαιρία επίσης να συζητήσουμε για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά να κάνουμε και μία συζήτηση των οικονομικών επιπτώσεων της παρατεταμένης σύρραξης στον Κόλπο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει σταθεί έμπρακτα στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας, πάντα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Το γεγονός ότι μπορούμε να παράγουμε πλεονάσματα, να μειώνουμε το χρέος μας, να κινούμαστε σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ταυτόχρονα να στηρίζουμε στο μέτρο πάντα που μπορούμε την ελληνική κοινωνία, είναι μία ένδειξη της υγείας της ελληνικής οικονομίας. Ξέρω πολύ καλά ότι οι Έλληνες πολίτες δοκιμάζονται από την παρατεταμένη κρίση ακρίβειας πάνω στην οποία έχει προστεθεί τώρα και η μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα. Στεκόμαστε στο πλευρό τους στο μετρό των δυνατοτήτων μας χωρίς να υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε και χωρίς σε καμία περίπτωση να διαταράξουμε την δημοσιονομική ισορροπία η οποία αποτελεί και το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές μας», κατέληξε στη δήλωσή του ο κ. Μητσοτάκης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ