«Καλαμάτα, Μαρτυρική Πόλη 1941-1944»: Σήμερα η παρουσίαση της ιστορικής έρευνας

Τα αποτελέσματα της ιστορικής έρευνας «Καλαμάτα – Μαρτυρική Πόλη 1941-1944» παρουσιάζουν σήμερα στις 7 μ.μ., ο Δήμος Καλαμάτας σε συνεργασία με την Α.Μ.Κ.Ε «Αρχείο Ιωάννη Ε. Σταμούλη», στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Την εκδήλωση θα ανοίξει ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Ακολούθως θα μιλήσουν οι: Αναστάσιος Ηλιόπουλος, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, Θεόδωρος Μπρεδήμας, δημοσιογράφος, πρ. Δημοτικός Σύμβουλος, Στέλιος Περράκης, ομοτ. Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών και πρώην Αντιπρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου, πρώην Πρέσβης-Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Χριστίνα Σταμούλη, δικηγόρος, διαχειρίστρια του Αρχείου Ι.Ε. Σταμούλη, Γιώργος Ανεψιού, υποπτέραρχος (ε.α.) – Δρ Διεθνούς Δικαίου, Κωνσταντίνος Λαγός, Δρ. Ιστορίας, συγγραφέας, διδάσκων Ιστορίας στη Σχολή Ικάρων, και Πλάτων Περαρής, μηχανολόγος μηχανικός, ιστορικός ερευνητής. Συντονίζει ο Μάρκος Χαρίτος, σκηνοθέτης, υπεύθυνος επικοινωνίας του Αρχείου Ι.Ε. Σταμούλη.