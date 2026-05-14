Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας: Ειδοποίηση για κλάδευση δέντρων που εξέχουν από οικόπεδα

Από τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας απευθύνεται έκκληση προς τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, αγροτεμαχίων και λοιπών ιδιωτικών χώρων να μεριμνήσουν άμεσα για την κλάδευση δέντρων, θάμνων και λοιπής βλάστησης που εξέχει εκτός των ορίων των ιδιοκτησιών τους και καταλαμβάνει πεζοδρόμια, οδούς ή κοινόχρηστους χώρους.

Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να διατηρούν τη βλάστηση των ιδιοκτησιών τους εντός των ορίων τους, χωρίς να παρεμποδίζεται η κοινή χρήση. Για το λόγο αυτό, καλούνται οι υπόχρεοι να προβούν στις απαραίτητες εργασίες κλάδευσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την παρούσα ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος δύναται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με καταλογισμό της σχετικής δαπάνης στους ιδιοκτήτες. “Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας των κοινόχρηστων χώρων” τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας.