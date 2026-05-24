Σχοινάς: Η ελληνική παραγωγή μπορεί να σταθεί στις πιο απαιτητικές διεθνείς αγορές

Μια νέα σελίδα για τον ελληνικό πρωτογενή τομέα επιχειρεί να ανοίξει το πρόγραμμα «Εξωστρεφής Γεωργία», με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προωθεί, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και Τεχνητής Νοημοσύνης, ένα σχέδιο που φιλοδοξεί να φέρει την αγροτική παραγωγή πιο κοντά στην ψηφιακή εποχή και στις διεθνείς αγορές.

Πίσω από τις νέες ψηφιακές εφαρμογές και πλατφόρμες, ο στόχος είναι ευρύτερος: η ελληνική γεωργία να αποκτήσει ενιαία ψηφιακή ταυτότητα, μεγαλύτερη διαφάνεια, πιο καθαρό εξαγωγικό αποτύπωμα και σταθερότερη παρουσία στο εξωτερικό.

Το έργο, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, σχεδιάζεται ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα εξωστρέφειας για την ελληνική αγροδιατροφή. Μέσα από κοινές ψηφιακές υποδομές θα συνδέονται παραγωγοί, συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις και καταναλωτές, με ζητούμενο την καλύτερη οργάνωση, την προβολή των ελληνικών προϊόντων και την ενίσχυση της αξιοπιστίας τους.

«Για πολλά χρόνια η Ελλάδα συζητούσε περισσότερο τις αδυναμίες της παρά τις πραγματικές της δυνατότητες. Σήμερα, όμως, ο ελληνικός πρωτογενής τομέας αποδεικνύει ότι μπορεί να σταθεί με αξιώσεις στις πιο απαιτητικές διεθνείς αγορές» δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα «Εξωστρεφής Γεωργία», τονίζει ότι έρχεται ακριβώς να υπηρετήσει αυτή την ανάγκη. «Να φέρει πιο κοντά την παραγωγή με την τεχνολογία, την καινοτομία και τις διεθνείς αγορές. Να δώσει ιδιαίτερα στους νέους παραγωγούς και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε γνώσεις, δίκτυα και ευκαιρίες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζαν μακρινές» όπως χαρακτηριστικά σημείωνε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξωστρέφεια δεν είναι μόνο θέμα εξαγωγών, αλλά και θέμα αυτοπεποίθησης για τη χώρα και το παραγωγικό της μοντέλο. Όπως καταλήγει, «για μας είναι η απόφαση να πιστέψουμε περισσότερο στην ποιότητα, στην ταυτότητα και στους ανθρώπους της ελληνικής παραγωγής. Και αυτό ακριβώς επιχειρούμε να κάνουμε μέσα από την "Εξωστρεφή Γεωργία"».

Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται η δημιουργία μιας ενιαίας διοικητικής πλατφόρμας για τη διαχείριση των εξαγωγών, η συγκρότηση μητρώων εξαγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων, καθώς και η ανάπτυξη εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας, που θα επιτρέπουν την ανάλυση δεδομένων ανά χώρα και προϊόν.

Παράλληλα, μέσω του portal «Greek Farms», επιχειρείται να δημιουργηθεί μια ψηφιακή βιτρίνα της ελληνικής μεσογειακής αγροδιατροφής προς το εξωτερικό. Μια πλατφόρμα, δηλαδή, μέσα από την οποία τα ελληνικά προϊόντα θα μπορούν να παρουσιάζονται με πιο συγκροτημένο τρόπο στις αγορές του κόσμου.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχουν οι ψηφιακές υπηρεσίες που συνδέουν απευθείας τον παραγωγό με την αγορά. Κάθε παραγωγός θα διαθέτει τη δική του ψηφιακή καρτέλα, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία του mobile app «i-Agric 2.0», μιας «έξυπνης» εφαρμογής που απευθύνεται τόσο στην αγροτική παραγωγή όσο και στους πολίτες.

Κομβικό εργαλείο του σχεδίου αποτελεί και το «Greek Farms Badge», ένα είδος ψηφιακής πιστοποίησης που θα αποδίδεται όχι μόνο σε παραγωγούς, αλλά και σε εμπόρους, επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία και επαγγελματίες διατροφής, εφόσον χρησιμοποιούν ή προωθούν ελληνικά προϊόντα. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο δίκτυο ελληνικής αγροδιατροφικής ταυτότητας, που θα ξεκινά από το χωράφι και θα φτάνει έως το πιάτο και τον τουρισμό.

Την ίδια ώρα, το πρόγραμμα επιχειρεί να μεταφέρει τον πρωτογενή τομέα σε ένα περιβάλλον πιο συστηματικής ψηφιακής ιχνηλασιμότητας και ελέγχου. Μέσω του νέου συστήματος θα υλοποιούνται «ψηφιακοί έλεγχοι ελληνοποίησης αγροτικών προϊόντων» και συστήματα «from farm to fork», με βάση τη διασύνδεση δεδομένων παραγωγής, εισαγωγών, εξαγωγών, πωλήσεων και φορολογικών στοιχείων μέσω MyData.

Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπονται δυναμικά μοντέλα ανάλυσης κινδύνου, εποχικοί και στοχευμένοι έλεγχοι, καθώς και δημιουργία «ισοζυγίων παραγωγής - διάθεσης ανά ΑΦΜ». Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να εντοπίζονται αποκλίσεις ανάμεσα στη δηλωμένη παραγωγή και την πραγματική εμπορική δραστηριότητα, ώστε οι ελληνοποιήσεις και οι αδιαφανείς διακινήσεις να γίνονται πολύ δυσκολότερες.

Τέλος, μέρος αυτής της νέας ψηφιακής εικόνας είναι και η λεγόμενη «360 ° View Καρτέλα Αγρότη». Σε αυτήν θα συγκεντρώνονται δεδομένα για ενισχύσεις, εγκαταστάσεις, παραγωγή, ζωικό κεφάλαιο, εκπαίδευση και διακίνηση προϊόντων. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ενιαία ψηφιακή απεικόνιση της αγροτικής δραστηριότητας, που επιχειρεί να ενώσει πληροφορίες οι οποίες μέχρι σήμερα βρίσκονταν διάσπαρτες σε διαφορετικά μητρώα και υπηρεσίες.