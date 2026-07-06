Ο Σαμαράς κατέθεσε αίτηση στον Άρειο Πάγο για την παγίδευσή του με Predator

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε, το πρωί της Δευτέρας στον κ.Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.

Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ.Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ ‘επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.

Αναλυτικά η αίτηση του Αντώνη Σαμαρά

«Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα,

Υποβάλλω την παρούσα, αναφορικά με την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, υπόθεση η οποία έχει ήδη λάβει ευρεία δημοσιότητα και προκαλεί εύλογη ανησυχία για την εθνική ασφάλεια και την προάσπισή της, για τη λειτουργία των θεσμών και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, εδώ και μήνες έχει καταστεί δημοσίως γνωστό ότι υπήρξα και εγώ προσωπικά στόχος του εν λόγω κατασκοπευτικού λογισμικού. Το γεγονός της παράνομης παγίδευσής μου το έχω επανειλημμένως αναδείξει μέσω δημόσιων παρεμβάσεών μου. Το έχω θέσει με σαφήνεια θεσμικά από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά και μέσα από τον δημόσιο διάλογο, επιμένοντας ότι αποτελεί ένα μείζον ζήτημα που δεν μπορεί να παραμείνει στο σκοτάδι ή στη σιωπή και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεθοδεύσεων και συγκάλυψης.

Στις τοποθετήσεις αυτές, έχω επίσης επισημάνει με ιδιαίτερη έμφαση τους σοβαρότατους κινδύνους που συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια η λειτουργία ενός τέτοιου παράνομου μηχανισμού εντός της ελληνικής επικράτειας, ιδίως σε συνθήκες έντονης γεωπολιτικής αστάθειας.

Είναι αυταπόδεικτο, ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν καίριες θεσμικές θέσεις συνιστά γεγονός εξαιρετικής θεσμικής και εθνικής βαρύτητας. Επειδή έχω κατ’ επανάληψη ζητήσει από την Κυβέρνηση να διερευνήσει την περίπτωση της παγίδευσης μου χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ Την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής μου με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator».

Μαρινάκης: Τις απαντήσεις τις δίνει η Δικαιοσύνη

Ερωτηθείς σχετικά με την αίτηση του κ.Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός, είτε όχι, απευθύνεται στη Δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η Δικαιοσύνη.

«Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα δε γνωρίζω για επικοινωνία του κυρίου Σαμαρά με την κυβέρνηση για το θέμα αυτό ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται αυτό».

Ο κ.Μαρινάκης έκλεισε την απάντησή του για το ζήτημα καταλογίζοντας εμμέσως πλην σαφώς πολύ καθυστερημένη αντίδραση στον πρώην πρωθυπουργό, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση των υποκλοπών άρχισε να συζητείται το 2022, όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε δημοσιοποιήσει το ζήτημα και ο κ.Σαμαράς, το 2023 ήταν υποψήφιος με τη ΝΔ.

Είπε ειδικότερα: «Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή ως προς το σκέλος των παραιτήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κυρίου Ανδρουλάκη ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023 ο κύριος Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με την ΝΔ».

Πηγή: news247.gr