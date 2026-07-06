Συνέντευξη Τύπου ΕΛΑΣ: «Fake news» και «παραποιήσεις» στον απολογισμό της επταετίας του πρωθυπουργού

Για ένα κυβερνητικό «αφήγημα success story» έκανε λόγο η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, κατά την έναρξη της συνέντευξης Τύπου που διοργάνωσε το κόμμα, με σκοπό να απαντήσει στον απολογισμό της επταετίας που έκανε πρόσφατα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανέφερε η ίδια, στην πραγματικότητα η κυβέρνηση της ΝΔ «υπολείπεται των επιδόσεων της κυβέρνησης Τσίπρα», καταλογίζοντας στον κυβερνητικό λόγο «fake news» και «παραποιήσεις».

Ο τομεάρχης Οικονομικών του κόμματος, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, σχολίασε ότι στα στοιχεία του απολογισμού του πρωθυπουργού, «θα δυσκολευτεί να βρει κάτι ακριβές» και χαρακτήρισε «σοκαριστικό» το πόσες «ανακρίβειες» και «εξώφθαλμα fake news» περιέχουν. Ειδικότερα, ο Φρ. Κουτεντάκης αναφέρθηκε στα «κρίσιμα σημεία», όπως η «ακρίβεια και η διαφθορά», στα οποία «υπερτερεί η περίοδος του Αλ. Τσίπρα». Μεταξύ άλλων, αντέκρουσε τα επιχειρήματα της κυβέρνησης ότι το χρέος μειώθηκε κατά 63 μονάδες, ενώ το κατά κεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε 36,5%. Επισήμανε ότι με βάση το 2019 και όχι το 2020 με το οποίο σκόπιμα, όπως είπε, συγκρίνει η κυβέρνηση, καταγράφεται μικρότερη μείωση (37 μονάδες), ενώ σε ονομαστικές τιμές αυξήθηκε (339 δισ. το 2019 σε σχέση με 363 δισ. το 2025). Όσον αφορά το κατά κεφαλήν εισόδημα, σχολίασε ότι δεν έχει νόημα να υπολογίζεται με ονομαστικές τιμές, καθώς αν συνυπολογιστεί ο πληθωρισμός, η αύξηση «πέφτει» στο 12,7%.

Από την πλευρά του, ο τομεάρχης Εργασίας, Διονύσης Τεμπονέρας, χαρακτήρισε τον τελευταίο απολογισμό μια απόπειρα που απευθύνεται στο εσωτερικό του κόμματος με «κομματική σκοπιμότητα» την συσπείρωση.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα στοιχεία για τους μισθούς, απαντώντας στον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι έχουν αυξηθεί και κάνοντας λόγο για «βουλγαροποίηση», καθώς ο μέσος μισθός (αν συνυπολογιστεί ο πληθωρισμός 19,8%), συγκλίνει περισσότερο με τη Βουλγαρία πλέον παρά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αντίστοιχα, για τις συντάξεις, σημείωσε ότι αντί για αυξήσεις έχουν δει μάλλον «μειώσεις» αφού το ποσοστό αύξησης του πληθωρισμού ξεπερνά τις αυξήσεις στις συντάξεις.

Ο Δ. Τεμπονέρας αναφέρθηκε και στα ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου, σημειώνοντας πως έγινε μια προσπάθεια από την ΕΛΑΣ να καταγραφούν όλα τα σκάνδαλα της επταετίας και βρέθηκε ότι εμπλέκονται πάνω από 44 υπουργοί, βουλευτές, γενικοί γραμματείς, πολιτευτές και κομματικά στελέχη της ΝΔ. «Συνειδητοποιήσαμε ότι ποτέ ξανά δεν συγκεντρώθηκαν τόσα σκάνδαλα σε τόσο σύντομο χρόνο», σχολίασε ο Δ. Τεμπονέρας, τονίζοντας πως «κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι με βάση τα σκάνδαλα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πιο διεφθαρμένη».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο ίδιος σχολίασε την μήνυση που υπέβαλε σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς, καλώντας όλα τα θύματα υποκλοπών να κάνουν το ίδιο, ενώ υπογράμμισε πως «δεν μπορεί η χώρα να πάει σε εκλογή με τη σκιά του Ντίλιαν να εκβιάζει τον πρωθυπουργό».

Από την πλευρά του, ο Φρ. Κουτεντάκης, κληθείς να απαντήσει στα σχόλια του Άδωνι Γεωργιάδη ότι η συνέντευξη Τύπου έπρεπε να γίνει στην επέτειο του δημοψηφίσματος, είπε πως η «συζήτηση για το δημοψήφισμα είναι χιλιομασημένη τροφή», και εκτίμησε πως η διαρκής υπενθύμιση αυτής της περιόδου ως «δράμα» ακόμα και στους ίδιους ανθρώπους που την έζησαν έτσι, «δεν περνάει πια».

Τέλος, ερωτηθείς για το αν η ΕΛΑΣ θα προχωρούσε μετεκλογικά σε εξεταστικές και για ποια ζητήματα, η Θ. Κουφονικολάκου σημείωσε πως «για όλα πρέπει να γίνουν ενέργειες» και «να δρομολογηθούν διαδικασίες», ενώ υπενθύμισε την «απόλυτη δέσμευση» που έχει λάβει ο Αλ. Τσίπρας για την περαιτέρω διερεύνηση των υποκλοπών, αλλά και την πρόταση που είχε καταθέσει και στο παρελθόν για ενδελεχή έλεγχο όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης.