Κυρ. Μητσοτάκης: Ζητώ από τους πολίτες να μας κρίνουν αντικειμενικά γι' αυτά που έχουμε κάνει

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η απολιγνιτοποίηση ήταν αναπόφευκτη και ότι το στοίχημα είναι πλέον η ολοκλήρωσή της με όρους δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, παρουσιάζοντας ως βασικούς μοχλούς τις ιδιωτικές επενδύσεις, το νέο επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις υποδομές και την αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα οδοποιίας, στην Εγνατία, τον Ε65, τη σήραγγα της Κλεισούρας και τον δρόμο Πτολεμαΐδα-Φλώρινα, αλλά και στη σιδηροδρομική σύνδεση της περιοχής, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν είναι πολύ ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή να μιλάμε για νέες σιδηροδρομικές γραμμές. Ιδιαίτερη θέση στη συζήτηση είχαν ακόμη η ενίσχυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι επενδύσεις στην υγεία, η τηλεθέρμανση, ο τουρισμός, η κτηνοτροφία και η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα συγκρατήσει τον πληθυσμό στην περιοχή. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε τη δυσπιστία των πολιτών και την ανάγκη ταχύτερης υλοποίησης, συνδέοντας την πορεία των έργων και των επενδύσεων με το πολιτικό στοίχημα της επόμενης τετραετίας και τον σχεδιασμό της κυβέρνησης έως το 2030. «Εγώ ζητώ από τους πολίτες πάντα να μας κρίνουν αντικειμενικά γι' αυτά τα οποία έχουμε κάνει, να μας ασκήσουν κριτική για τις αδυναμίες μας, οι οποίες είναι υπαρκτές και εγώ πρώτος τις αναγνωρίζω, και να συγκρίνουν αυτά που τους λέμε ότι θα κάνουμε με αυτά τα οποία μπορεί να τους υπόσχονται άλλοι», τόνισε.

ΑΠΕ