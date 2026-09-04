Στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός για την 90ή Διεθνή Έκθεση – Επισκέψεις, συναντήσεις και η ομιλία στο Βελλίδειο

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει επισκέψεις σε σημαντικές υποδομές της πόλης, συναντήσεις με φορείς και εκπροσώπους της ΔΕΘ-HELEXPO, καθώς και την καθιερωμένη εναρκτήρια ομιλία και τη συνέντευξη Τύπου που σηματοδοτούν την παρουσία της κυβέρνησης στη μεγάλη οικονομική και αναπτυξιακή διοργάνωση.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
- Στις 18.30 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».
- Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων.
- Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί σε συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο ξενοδοχείο Electra Palace.
- Το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
- Στις 20.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» (έναρξη εκδήλωσης στις 19.30).
- Την Κυριακή στις 12.00 ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».