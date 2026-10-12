Κοντογεώργης: Ισχυρή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης - Την Τετάρτη οι ανακοινώσεις

Στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης και τη στήριξη των πολιτών, στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, καθώς και σε ζητήματα της ευρωπαϊκής και πολιτικής επικαιρότητας αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Χωρίς Φίλτρο» στο ΕΡΤNEWS και στις δημοσιογράφους Αδαμαντία Λιόλιου και Βελίκα Καραβάλτσιου.

Αναφερόμενος στην κλιματική κρίση, ο Θ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι η διαχείριση των υδάτων και η προστασία από τα ακραία καιρικά φαινόμενα αποτελούν έναν από τους βασικούς άξονες στους οποίους θα απαιτηθούν σημαντικοί πόροι τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε μείζονος σημασίας τη συζήτηση για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το αυτοτελές κεφάλαιο που αφορά την κλιματική κρίση.

Ειδικά για τις πρόσφατες καταστροφές στην Κρήτη, ανέφερε ότι έχει γίνει η απαραίτητη προεργασία και οι δήμοι συνεργάζονται με την Κρατική Αρωγή, εκτιμώντας ότι από την επόμενη εβδομάδα θα μπορούν να γίνουν τα επόμενα βήματα για την πρώτη αντιμετώπιση και τις αποζημιώσεις, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές καταγραφές. Για τις ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες σημείωσε ότι υπάρχει συνεργασία της Περιφέρειας και των συναρμόδιων υπουργείων, προκειμένου τα ζητήματα να διευθετηθούν «με νόμιμο και κυρίως γρήγορο τρόπο» και να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή ανακούφιση των πληγέντων.

Ως προς την ευρωπαϊκή διάσταση, επεσήμανε ότι στο προσχέδιο του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού προβλέπονται αυξημένοι πόροι, ενώ η Ελλάδα πιέζει τόσο για την ενίσχυση των σχετικών κονδυλίων, όσο και για τους πόρους συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Υπογράμμισε ότι η σχετική διαπραγμάτευση θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, με την Ελληνική Προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027 να καλείται να συμβάλει στη διαμόρφωση του νέου κοινού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Περνώντας στην ενεργειακή κρίση, ο Υφυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να σχεδιάζει τις παρεμβάσεις της, λαμβάνοντας υπόψη ακόμη και τα δυσμενέστερα διεθνή σενάρια. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, σημείωσε ότι απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και «δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει».

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Θ. Κοντογεώργης τόνισε ότι «μετά βεβαιότητας θα υπάρξει μια ισχυρή παρέμβαση», ώστε η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, ενώ η εξέλιξη της αγοράς θα αξιολογείται ανά δεκαπενθήμερο. Ιδιαίτερη μέριμνα, όπως σημείωσε, θα υπάρξει για τους πιο ευάλωτους πολίτες, όχι μόνο με εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και με βάση τις αυξημένες ανάγκες θέρμανσης συγκεκριμένων περιοχών.

Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς ολοκληρώνονται οι συζητήσεις με την αγορά. Ο Υφυπουργός διευκρίνισε ότι θα υπάρξει παρέμβαση τόσο στο επίδομα θέρμανσης, όσο και στην αντλία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό που ενδιαφέρει τελικά τον πολίτη «είναι αυτό το οποίο θα γράψει η αντλία στο καντράν όταν θα κάνει την παραγγελία του και βέβαια τι θα μπει στο λογαριασμό του σε σχέση με το επίδομα, όσοι το λαμβάνουν».

Αναφερόμενος στη διεθνή συγκυρία, σημείωσε ότι οποιαδήποτε εξέλιξη μπορεί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση θα αξιοποιηθεί, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές αβεβαιότητες. «Όπως έχουμε διαχειριστεί όλες τις κρίσεις, θα το κάνουμε και τώρα, με γνώμονα όμως πάντοτε το συμφέρον του Έλληνα πολίτη, το συμφέρον των Ελλήνων φορολογουμένων και κυρίως εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη», ανέφερε.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Θ. Κοντογεώργης υπογράμμισε την προσήλωση της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο και την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την αυτονομία της σε κρίσιμους τομείς, από την άμυνα και την ενέργεια έως την επισιτιστική ασφάλεια. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει άλλη πάλι επιλογή, όπως και η χώρα μας, να είναι με την πλευρά του αμυνόμενου και όχι με του επιτιθέμενου», τόνισε.

Για τις σχέσεις Ευρώπης - ΗΠΑ, αναγνώρισε ότι έχουν προκύψει ζητήματα που προκαλούν προβληματισμό, εκτίμησε ωστόσο ότι υπάρχουν οι δυνατότητες οι ευρωατλαντικές σχέσεις να παραμείνουν ισχυρές, σημειώνοντας ότι αυτό αποτυπώθηκε και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα.

Τέλος, ερωτηθείς για την πορεία προς τις εκλογές, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ εκτίμησε ότι υπάρχει «μια θετική αναμονή» από τους πολίτες, σημειώνοντας ότι απομένουν ακόμη έξι με επτά μήνες κυβερνητικής δουλειάς και ότι η τελική αξιολόγηση θα αφορά τόσο το αποτέλεσμα του κυβερνητικού έργου όσο και την πρόταση για την επόμενη ημέρα. Υπογράμμισε, παράλληλα, την ανάγκη ο πολιτικός διάλογος να διεξαχθεί με ψυχραιμία και πολιτικό πολιτισμό. «Όταν γίνει αυτή η συζήτηση, εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός θα πάρει και την κατάλληλη απόφαση για το μέλλον του», κατέληξε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ