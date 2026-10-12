Τσίπρας: Να στηριχθεί ο παραγωγός και η Ελλάδα του μόχθου και της δουλειάς

Στη Γέργερη του Δήμου Γόρτυνας, όπου έχει συνάντηση με πολίτες, μεταξύ των οποίων παραγωγούς και κτηνοτρόφους, ολοκληρώνει το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας της διήμερης περιοδείας του στην Κρήτη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Τσίπρας άκουσε τα προβλήματα των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, με επίκεντρο και το αυξημένο κόστος παραγωγής, ενώ, μιλώντας σε συγκεντρωμένους πολίτες , έθεσε ως προτεραιότητα τη στήριξη των παραγωγών, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

«Δεν πάμε πουθενά ούτε στην κτηνοτροφία ούτε στην αγροτική παραγωγή, αν δεν ξανασυνδέσουμε τις επιδοτήσεις με την παραγωγή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας ασκώντας κριτική για τον τρόπο κατανομής των ενισχύσεων και υποστηρίζοντας ότι οι πραγματικοί παραγωγοί, αδικούνται από τις υφιστάμενες πρακτικές.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ έκανε μεταξύ άλλων λόγο για χαμένη ευκαιρία αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. «Δεν μπορεί τα πάντα στην οικονομία να είναι ο τουρισμός και το real estate», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η παραγωγή και το δημογραφικό αποτελούν δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, με άμεση σύνδεση με την ύπαιθρο και την περιφέρεια.

Ιδιαίτερη αναφορά ο Αλέξης Τσίπρας έκανε στην ακρίβεια, την οποία χαρακτήρισε «ένα βαρύτερο μνημόνιο, αόρατο», υποστηρίζοντας ότι το κόστος ζωής αυξάνεται πολύ περισσότερο από τους μισθούς.

«Αυτό που προέχει είναι να στηριχθεί ο παραγωγός. Αυτό που προέχει είναι να στηριχθεί η Ελλάδα του μόχθου και της δουλειάς», υπογράμμισε, ενώ συνοψίζοντας το μήνυμα που θέλησε να στείλει « από την Κρήτη της παραγωγής και του μόχθου» όπως τόνισε , είναι αυτό που έχει ως βάση, την ανάγκη στήριξης της κοινωνίας και οικοδόμησης μιας Ελλάδας «που θα παράγει, μια Ελλάδα που θα δημιουργεί».

Αύριο ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει συναντήσεις και επαφές, σε περιοχές της Π.Ε Ρεθύμνου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ