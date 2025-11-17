Παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο του Κωνσταντίνου Μανίκα "Παραμύθια" από ένστικτο

Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος του Κωνσταντίνου Μανίκα "Παραμύθια" από ένστικτο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιωλκός.

Στην αίθουσα της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, παρουσία δεκάδων φίλων και ομοτέχνων του συγγραφέα, μίλησαν για το βιβλίο με ιδιαιτέρως επαινετικά λόγια, η συγγραφέας Μαρία Δριμή, ο πολιτικός επιστήμονας & συγγραφέας Νίκος Ναούμης κι ο επίσης συγγραφέα ς και ακαδημαϊκός δάσκαλος του κ. Μανίκα, Κωνσταντίνος Τριανταφυλλάκης.

Η βραδιά άνοιξε με τον θερμό χαιρετισμό του Προέδρου της Εταιρίας, Κώστα Καρούσο.

Η κ. Δριμή αναφέρθηκε λεπτομερώς στην ιδιαίτερη λογοτεχνική δομή, την μοναδική πλοκή και τους άρτια δομημένους χαρακτήρες.

Ο κ. Ναούμης επισήμανε τον εξαιρετικό τρόπο γραφής και την ανάγκη να προβάλλονται έργα, όπως αυτό, που τιμούν την ελληνική γλώσσα και τη λογοτεχνία εν γένει.

Τέλος ο κ. Τριανταφυλλάκης δήλωσε περήφανος για την εξέλιξη του άλλοτε φοιτητή του, τη λογοτεχνική ωριμότητα των βιβλίων του, τη φιλοσοφική διάθεση και τη γοητεία των διαφορετικών παραμυθιών που λειτουργούν εμβόλιμα και διδακτικά στο πρώτο μέρος της υπόθεσης.

Ο συγγραφέας, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τους ομιλητές για τα επαινετικά λόγια τους και το κοινό για τη διαχρονική στήριξη στον ίδιο και τη λογοτεχνία γενικότερα, και υποσχέθηκε να συνεχίσει να καταθέτει . Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με την υπογραφή αντιτύπων.