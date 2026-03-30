Αρτεμις Ματαφιά: «Μεγάλης Ανοιξης Αγάπη» στο μουσικό βαγόνι Orient Express

Πιστή στο ραντεβού της με την Άνοιξη, η Άρτεμις Ματαφιά καλωσορίζει και φέτος τη νέα εποχή με την παράσταση «Μεγάλης Άνοιξης Αγάπη», ένα μουσικοποιητικό ταξίδι ξεχωριστής ευαισθησίας και αισιοδοξίας.

Μετά τις sold out «Μεγάλες κυρίες τραγουδούν…», η χαρισματική τραγουδίστρια και ηθοποιός επιστρέφει στο Μουσικό Βαγόνι Orient Express και, μόνο για τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, ανθολογεί ποιήματα και τραγούδια με ανοιξιάτικη διάθεση.

Σπουδαίοι συνθέτες και αγαπημένοι Έλληνες και ξένοι λογοτέχνες συνθέτουν ένα τρυφερό οδοιπορικό για την Άνοιξη, την Ελπίδα και την Αγάπη που ζωντανεύει μέσα από την ερμηνεία της Άρτεμης Ματαφιά.

Μαζί της στο πιάνο, ο Μένιος Γούναρης.

Ένα καλλιτεχνικό καλωσόρισμα της Άνοιξης και της Πασχαλιάς στο πιο μαγικό βαγόνι της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ.

«Ολοένα οι κάκτοι μεγαλώνουν

κι ολοένα οι άνθρωποι ονειρεύονται

σα να ’ταν αιώνιοι...»

Οδυσσέας Ελύτης



Βιογραφικό

Η Άρτεμις Ματαφιά είναι ερμηνεύτρια και ηθοποιός με έδρα την Αθήνα. Η καριέρα της ξεκινά στη Θεσσαλονίκη, με έμφαση στο Σμυρναίικο και Ρεμπέτικο τραγούδι με μουσικά σχήματα της πόλης. Παράλληλα συμμετέχει σε θεατρικές παραστάσεις, δημιουργεί μουσικά σχήματα και προγράμματα ενώ ταυτόχρονα ασχολείται με τους παραδοσιακούς χορούς (XΟΦΕΘ, Λύκειο Ελληνίδων, Δώρα Στράτου). Είναι διαπιστευμένη δασκάλα χορού από τον οργανισμό CID (International Dance Council). Στη συνέχεια παρακολουθεί σεμινάρια «musical theatre» στην Ελλάδα και στην Αγγλία, ενισχύοντας τις δεξιότητές της στην ερμηνεία και τη σκηνική παρουσία. Στην καριέρα της έχει συνεργαστεί με σπουδαίους Έλληνες δημιουργούς, συνθέτες, ερμηνευτές και σκηνοθέτες, καταγράφοντας μια σειρά από επιτυχημένες συνεργασίες. Έχει πάρει βραβεία ερμηνείας, εμφανίζεται σε μουσικές σκηνές, μουσικοθεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικά σόου, ερμηνεύοντας έργα από το ελληνικό λαϊκό και ρεμπέτικο, καθώς και διεθνές ρεπερτόριο, εστιάζοντας στα τραγούδια της Μεσογείου και στα musical. Διακρίθηκε και συμμετείχε στον Εθνικό ημιτελικό 36 τραγουδιών του San Marino: Una voce per San Marino, μεταξύ 2500 τραγουδιών από όλη την Ευρώπη (2024). Από το 2024 παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Μεγάλες Κυρίες τραγουδούν στο Orient Express» στην Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ, με προσωπικές αφηγήσεις και τραγούδια Ελληνίδων και διεθνών θρυλικών ερμηνευτριών. Διδάσκει βιωματική μέθοδο ερμηνείας τραγουδιού σε επαγγελματίες της φωνής και του λόγου, και έχει συνθέσει μουσική για αρκετές θεατρικές παραστάσεις. Επίσης, εργάζεται ως voice actress σε κινηματογραφικές ταινίες και παιδικές σειρές (Netflix).

Παραστάσεις

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου, 20:30

Γενική Είσοδος 16€

Διάρκεια παράστασης: 100 λεπτά (με διάλειμμα)

Προαγορά εισιτηρίων απαραίτητη:

- Ηλεκτρονικά στο more.com

- Τηλεφωνικά στο 2117700000 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-18.00)

- Φυσικά σημεία πώλησης more.com

Στην Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ λειτουργεί επίσης Wagon-Bar & Wagon Restaurant για φαγητό και ποτό. Για κρατήσεις μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 6937604988 & 2105298922.