Η φορολόγηση και το αδιέξοδο των μικρών επιχειρήσεων

Την εξαίρεση του λιανικού εμπορίου από την τεκμαρτή φορολόγηση ζητεί ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας. Το αίτημα είναι σωστό, γιατί ο τεκμαρτός υπολογισμός του φόρου δεν είναι δίκαιος, κινείται στη λογική του μέσου όρου, με αποτέλεσμα κάποιοι να κερδίζουν και κάποιοι άλλοι να χάνουν. Ο τεκμαρτός υπολογισμός αποτελεί ομολογία του κράτους ότι δεν μπορεί να ελέγξει τη φοροδιαφυγή και προσπαθεί, με οριζόντια μέτρα, να εξασφαλίσει φορολογικά έσοδα. Τα φορολογικά έσοδα μπορεί να αυξάνονται, αλλά ταυτόχρονα δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας σε χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις, οι ιδιοκτήτες των οποίων καταλήγουν να ζουν με κάθε μορφής επιδόματα.

Το αδιέξοδο – αύξηση εσόδων από τους μικρούς και επιστροφή μέρους τους σε μορφή επιδομάτων – είναι σαφές. Όλοι πλέον αντιλαμβάνονται ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Την ίδια ώρα, η ακρίβεια καλπάζει στη χώρα με ρυθμό πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στην υπόλοιπη Ε.Ε., με τους μεγάλους «παίκτες» στην αγορά του λιανεμπορίου και των καυσίμων να κάνουν, στην κυριολεξία, πάρτι. Οι μεγάλοι έχουν εργαλεία που περιορίζουν τις δυνατότητες άμεσης φορολόγησης. Τα φορολογικά έσοδα του κράτους, στο τέλος, περιορίζονται στην έμμεση φορολογία, στους μισθωτούς και στον τεκμαρτό υπολογισμό.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι γνωστή και αυτό που δεν ομολογείται είναι ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιζήσουν στο πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί. Είναι πλέον φανερό ότι το πλαστικό χρήμα και η ευκολία των ψηφιακών εργαλείων για διασταυρωτικούς ελέγχους δεν αφήνουν πολλά περιθώρια στους μικρούς να αντέξουν μέσα από την απόκρυψη εσόδων και παρακράτηση ακόμη και του ΦΠΑ όπως κατά κόρον συνέβαινε. Το ερώτημα πλέον έχει ουσιαστικά να κάνει με τον τρόπο που θέλει το κράτος να διαχειριστεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Αφήνει ένα λογικό ποσοστό φοροδιαφυγής για να κρατήσει ζωντανές επιχειρήσεις, περιοριζόμενο στην τεκμαρτή φορολόγηση για τα μάτια των μισθωτών; Καταργεί την τεκμαρτή φορολόγηση, δημιουργώντας όμως ένα ασφυκτικό πλαίσιο ελέγχων και διασταυρώσεων με εξαντλητικά πρόστιμα, που θα περιορίζει τη φοροδιαφυγή και θα θέτει κανόνες στην αγορά, οι οποίοι θα ευνοούν βεβαίως τις ισχυρές επιχειρήσεις;

Η απάντηση είναι κατά βάση πολιτική. Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό που γινόταν στο παρελθόν και πάνω στο οποίο στηρίχθηκε επί δεκαετίες η μικρή επιχειρηματικότητα. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει και μαζί τους οι βεβαιότητες μιας ολόκληρης εποχής. Η είσπραξη των έμμεσων φόρων και η πραγματική φορολόγηση των εισοδημάτων πρέπει να θεωρείται πλέον δεδομένη και η επιβίωση των επιχειρήσεων χρειάζεται να αναζητηθεί σε άλλους δρόμους, κυρίως της συνεργασίας και των συμπράξεων.

panagopg@gmail.com