Πασχαλίδης: «Ψηφίζω ΚΚΕ, στεναχωρήθηκα που δεν ψήφισε τον γάμο των ομοφύλων» (βίντεο)

«Στεναχωρήθηκα που δεν ψήφισε τον γάμο των ομοφύλων, μου φάνηκε απάνθρωπο. Αν η αριστερά δεν συνδέεται με τον ουμανισμό και την ανθρωπιά δεν είναι χρήσιμη. Η αριστερά πρέπει να είναι χρήσιμη για τους ανθρώπους, όχι για τον εαυτό της ακόμα και αν βάλει λίγο νερό στο κρασί της σε κάποια θέματα», σχολίασε ο ερμηνευτής.

Στην ερώτηση για το τι σημαίνει αριστερός, ο καλλιτέχνης απάντησε «πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στο εμείς και επίσης θεωρώ εκ των ων ουκ άνευ να είναι δωρεάν η υγεία, η παιδεία, το νερό. Μερικά πράγματα στοιχειώδη θα πρέπει να χαρίζονται στους ανθρώπους. Δεν πρέπει να είναι ταξικό πράγμα η υγεία και η παιδεία, δεν πρέπει το παιδί αυτού που έχε λεφτά να μαθαίνει άλλα γράμματα, το ίδιο και στην υγεία. Η μητέρα μου το 2017 έπαθε εγκεφαλικό, τη βούτηξα και την πήγα σε ιδιωτικό νοσοκομείο γιατί αλλιώς δεν θα γλύτωνε. Το ασθενοφόρο μας είπε ότι θα ερχόταν σε 5 ώρες».

Επίσης, γνωστοποίησε πως το ΚΚΕ του έχει προτείνει στο παρελθόν να κατέβει βουλευτής σε μη εκλόγιμη θέση, αλλά ο ίδιος το αρνήθηκε. «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου χρήσιμο στη Βουλή. Είμαι πιο χρήσιμος γράφοντας και λέγοντας τραγούδια. Τους τιμώ, τους αγαπώ αλλά δεν θέλω να είμαι σε ψηφοδέλτιο, παρά το γεγονός ότι ψηφίζω ΚΚΕ. Άλλοτε το ψηφίζω ως βασική επιλογή και άλλοτε ως το μη χείρον βέλτιστον», είπε.

Μιλώντας για τους γονείς του, ο Μίλτος Πασχαλίδης σημείωσε: «Ο πατέρας μου έβαζε τον ουμανισμό και τον ανθρωπισμό και ότι ήταν φαρμακοποιός δηλαδή εξουσιοδοτημένος για να σώζει ζωές πάνω από μια πιθανή ιδεολογία, δεν ήταν χουντικός αλλά δεξιός, καραμανλικός. Ο πατέρας μου ήταν πιο ήπιων τόνων, η μάνα μου ήταν τσαούσα, ήταν τυπική Ελληνίδα μάνα, αν 1+1 έκανε 3 τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Αυτοί ψήφιζαν η μια αριστερά και ο άλλος δεξιά αλλά ήταν πρόσχημα, ο πατέρας μου ήταν πιο αριστερός του εμείς, η μάνα μου ήταν πιο πολύ η οικογένειά μας».

Πηγή: www.efsyn.gr