Παρουσίαση βιβλίου του Αντώνη Ρουπακιώτη στην Καλαμάτα

Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει σήμερα Δευτέρα στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ακαδημαϊκός, Απόστολος Γεωργιάδης που θα είναι και ο συντονιστής της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Κωνσταντίνος Μαργέλης, ο πρώην αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Θεόδωρος Σχινάς και ο συγγραφέας του βιβλίου.

Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει συζήτηση.

Ο συγγραφέας αναφέρει για το βιβλίο:

“Στο βιβλίο μου «Ανατομία της δικαστικής εξουσίας- αλήθειες και μύθοι», που απευθύνεται σε κάθε πολίτη, ως γενικότερου δικαιοπολιτικού ενδιαφέροντος, επιχειρούνται απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων, όπως για ποιους λόγους η κοινωνία δεν εμπιστεύεται, σε ποσοστό άνω του 72%, το δικαστικό σύστημα, ή τη δικαιοσύνη, όπως κοινώς λέγεται, γιατί δικαστές σε μεγάλου πολιτικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος υποθέσεις δεν τολμούν να διαφοροποιήσουν την κρίση τους από τις επιλογές – επιθυμίες της Κυβέρνησης, γιατί το δικαστικό σώμα δεν αναπτύσσει τις αντιστάσεις του στις κυβερνητικές κυρίως επεμβάσεις στο χώρο λειτουργίας του, ή και σε πιέσεις προερχόμενες από εξωθεσμικά (οικονομικά κ.α.) κέντρα εξουσίας.

Σχετικά με τα ζητήματα αυτά, αλλά και άλλα, προτείνεται, πέραν των άλλων, ενόψει της αναθεώρησης του Συντάγματος, να καταργηθεί η δυνατότητα ορισμού της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων από την Κυβέρνηση, να αλλάξει η συγκρότηση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, ώστε να συμμετέχουν και εξωδικαστικά μέλη (π.χ. εκπρόσωποι κοινοβουλίου, δικηγόρων, καθηγητών νομικής), συναποτελώντας ένα ευρύτερο σώμα υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι ρυθμίσεις αυτές, με παραλλαγές, ισχύουν στις άλλες χώρες της Ευρώπης.

Είναι μια αρχή, η οποία επιβάλλεται πλέον να υπάρξει, μη λησμονώντας, ωστόσο, ότι το κύρος του δικαστικού συστήματος συνδέεται αδιάσπαστα με την ύπαρξη αξιόπιστης λειτουργίας κράτους δικαίου. Και τα δύο διεκδικούνται”.