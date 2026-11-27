Νέα συνεργασία με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας του Μακεδονικού Αγώνα ξεκινούν το διαδικτυακό κανάλι της Ελληνικής Ομογένειας στη Γερμανία «Απόδημος Παλμός» και το ιστορικό πόρταλ της Ηλείας skalistiri.news.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, θα δημιουργηθεί σειρά εκπομπών με παρουσιάσεις του δημοσιογράφου Χρήστου Μουρτζούκου και του ιστορικού και συγγραφέα Θεόδωρου Λάμπρου, με επίκεντρο τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες που έλαβαν μέρος στον Μακεδονικό Αγώνα. Στόχος είναι να αναδειχθούν πρόσωπα και γεγονότα μιας σημαντικής περιόδου της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Οι εκπομπές θα προβάλλονται μέσα από το κανάλι «Απόδημος Παλμός» και το skalistiri.news.

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