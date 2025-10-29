H απάντηση της Google στις αναφορές για διαρροή-μαμούθ κωδικών πρόσβασης

Τις αναφορές για παραβίαση του Gmail που φέρεται να επηρεάζει εκατομμύρια χρήστες διαψεύδει, το πρωί της Τετάρτης η Google.

Σύμφωνα με τον τεχνολογικό κολοσσό, οι εν λόγω αναφορές προέρχονται από «παρερμηνεία σχετικά με βάσεις δεδομένων κλοπής διαπιστευτηρίων» και δεν πρόκειται για νέα επίθεση που στοχεύει συγκεκριμένους χρήστες ή λογαριασμούς.

Η εταιρεία υπενθυμίζει στους χρήστες τα ήδη διαθέσιμα μέτρα ασφάλειας, όπως η επαλήθευση δύο βημάτων και τα κλειδιά πρόσβασης, για την προστασία των λογαριασμών τους.

Οι αναφορές για «παραβίαση της ασφάλειας του Gmail που επηρεάζει εκατομμύρια χρήστες» είναι ψευδείς. Τα μέτρα ασφαλείας του Gmail είναι ισχυρά και οι χρήστες παραμένουν προστατευμένοι.

Οι ανακριβείς αναφορές προέρχονται από μια παρερμηνεία των βάσεων δεδομένων infostealer, οι οποίες καταγράφουν συστηματικά διάφορες περιστατικά κλοπής διαπιστευτηρίων που συμβαίνουν στο διαδίκτυο. Δεν αντανακλούν μια νέα επίθεση που στοχεύει σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο, εργαλείο ή πλατφόρμα.

Οι χρήστες μπορούν να προστατευθούν από την κλοπή διαπιστευτηρίων ενεργοποιώντας την επαλήθευση σε δύο βήματα και υιοθετώντας κλειδιά πρόσβασης ως μια ισχυρότερη και ασφαλέστερη εναλλακτική λύση έναντι των κωδικών πρόσβασης, καθώς και επαναφέροντας τους κωδικούς πρόσβασης όταν εντοπίζονται σε μεγάλο βαθμό.

Οι πληροφορίες για διαρροή-μαμούθ κωδικών πρόσβασης

Τον Απρίλιο του 2025 έγινε γνωστή η διαρροή συνολικά 183 εκατομμυρίων λογαριασμών και κωδικών πρόσβασης. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Have I Been Pwned (HIBP), Τρόι Χάντ, τα δεδομένα αυτά περιελάμβαναν και κωδικούς πρόσβασης στο Gmail.

Το HIBP είναι μια βάση δεδομένων στην οποία οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να ελέγξουν αν οι κωδικοί τους έχουν βρεθεί σε λίστες με διαρροές δεδομένων.

Σύμφωνα με τον Χαντ, τα αρχεία της διαρροής περιείχαν κυρίως τρεις κατηγορίες στοιχείων: διευθύνσεις ιστοτόπων, διευθύνσεις email και κωδικούς πρόσβασης. «Οταν κάποιος συνδέεται στο Gmail» ανέφερε ο Χάντ, «η διεύθυνση email και ο κωδικός πρόσβασής του καταγράφονται στο gmail.com, εξ ου και τα τρία στοιχεία που προκύπτουν».

Φυσικά, όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι μόνο οι χρήστες του Gmail που επηρεάστηκαν από αυτή την τεράστια διαρροή δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την Google, υπάρχει τρόπος να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του λογαριασμού ηλεκτρικού ταχυδρομείου.

«Αυτή η αναφορά για διαρροή καλύπτει ευρεία δραστηριότητα κλοπής πληροφοριών που στοχεύει πολλούς τύπους δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Οσον αφορά το email, οι χρήστες μπορούν να προστατευθούν ενεργοποιώντας την επαλήθευση δύο βημάτων και υιοθετώντας κλειδιά πρόσβασης ως μια απλούστερη και καλύτερη εναλλακτική λύση αντί για κωδικούς πρόσβασης» ανέφερε η Google.

Η Google συμβούλεψε επίσης τους χρήστες του Gmail ότι, αν έχουν οποιονδήποτε λόγο να πιστεύουν ότι ο λογαριασμός τους έχει παραβιαστεί, πρέπει να συνδεθούν αμέσως και να ελέγξουν τη δραστηριότητα του λογαριασμού τους.

